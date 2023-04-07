الكويت تدين اعتداءات الاحتلال المستمرة على الشعب الفلسطيني

أدانت الكويت واستنكرت الاعتداءات المستمرة لسلطات الاحتلال على الشعب الفلسطيني، وحملت إسرائيل المسؤولية الكاملة للتصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة.

وقالت الكويت عبر بيان رسمي أصدرته وزارة الخارجية، أن نتيجة اقتحام قوات اسرائيل للمسجد الأقصى الشريف، واعتدائها على المصلين المعتكفين وطردهم بقوة السلاح، نستنكر الاعتداءات.

وأكدت الخارجية الكويتية اليوم، رفض الكويت التام لهذه الاعتداءات المتواصلة والتصعيد الممنهج والانتهاكات والجرائم الخطيرة التي تشكل خرقاً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية، واستفزازاً لمشاعر المسلمين كافة، مجددةً دعوتها للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لوقف العنف والتجاوزات الإسرائيلية المتكررة.