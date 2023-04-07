التفاصيل الكاملة لمسلسل "1000 حمدالله على السلامة" الحلقة 16

عرضت شبكة قنوات “سي بي سي” مسلسل “1000 حمدالله على السلامة” الحلقة 16 بطولة النجمة يسرا وعدد كبير من النجوم ضمن مسلسلات رمضان 2023.

مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 16

وخلال مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 16 "تستقبل انشراح سميحة بترحاب شديد، تقنع فوقية سميحة بمحاولة استدراج انشراح في الكلام لمعرفة طريق الجدة سوسو، تشكر سميحة فوقية على مساعدتها وتطلب منها ان تخصها بمكافأة مالية بدون اخبار أكرم، يحرج سامح الدكتورة نيللي أمام مديرة المستشفى، تسأل انشراح على جلال وتخبرها سميحة ان جلال مسافر، تتذكر انشراح وسميحة بعض الذكريات الكوميدية في بداية زواج سميحة وجلال، تتصل نيللي بشوقية تشتكي تصرف سامح معها، تسمعها انشراح وتحدثها بطريقة "ردح" تنهي نيللي المكالمة على الفور.

اقرأ المزيد

موعد عرض مسلسل سره الباتع



تحاول سميحة معرفة طريق الجدة سوسو من انشراح، تدرك فوقية أن انشراح لا تتقبلها، تصعد انشراح "الدبابة" الفنانة فاطمة كشري لانشراح "الخياطة" الفنانة سماء إبراهيم و تطلب منها الانتهاء من ملابسها تحاول فوقية التعليق ولكن انشراح لا تسمح لها بذلك ويبدو عليها عدم تقبل فوقية، يصطحب الضابط حسام سماح بسيارته إلى مصر الجديدة ويدور بينهم حديث غير مألوف، تعنف الدكتورة هند الدكتورة نيللي وتطلب منها الالتزام بمهنتها فقط وتخبرها نيللي أنها تريد معالجته نفسياً، يحاول أكرم السيطرة على المياه الموجودة بشقته و يساعده مجدي جارة، يبحث سامح ونيللي عن سماح و تقرر نيللي الانتظار مع سامح حتى عودة سماح.

يجلس الضابط حسام مع سماح ويحكي لها بعض الأمور الخاصة به، يتصل سامح بأكرم ويسأل عن والدته ويطلب مساعدته في فتح باب الشقة، يلعب الضابط حسام مع سماح "بدون كلام" ولكنها لا تعرف مبادئ اللعبة وتحاول ان تجتهد، بعد فتح البواب الشقة لسامح تدخل معه نيللي يخبرها سامح أنه جائع وتقرر إعداد وجبه مناسبه له، بينما يبحث سامح عن سماح تستمتع هي مع الضابط حسام ويتحدثون عن علاقة الرجل والمرأة، تنتظر سميحة وفوقية انشرح حتى تنتهي من عملها مع انشراح "الدبابة" تخاف فوقية وتطلب من سميحة الانصراف، تتصل فوقية بأكرم وتطلب منه الحضور على الفور، يعتذر لها أكرم وتذكره فوقية بوعده لها أنه لن يتركها أبدًا ويوافق على الحضور.

أبطال مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

يشارك في بطولة مسلسل 1000 حمدالله على السلامة عدد من النجوم مع يسرا منهم محمد ثروت وشيماء سيف ومايان السيد وآدم الشرقاوي وعدد من نجوم الشرف والمسلسل من تأليف محمد ذو الفقار ومن إخراج عمرو صلاح.