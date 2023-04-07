الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مدن صورت فيها منى زكي أحداث ﻣﺳﻠﺳل "تحت الوصاية"

مسلسل تحت الوصاية
مسلسل تحت الوصاية

أتقنت الفنانة منى زكي دورها في ﻣﺳﻠﺳل تحت الوصاية والذي تنطلق أولى حلقاته اليوم الجمعة، حيث ينتمي لفئة الـ15 حلقة، بحرفية شديدة إذ صورت مشاهدها في عدد من المدن الساحلية، على رأسها مدينة عزبة البرج في محافظة دمياط.

تردد قناة dmc وموعد عرض مسلسل "تحت الوصاية"

وقبل عرض الحلقة الأولى من مسلسل تحت الوصاية وبمجرد عرض البوستر الخاص به، تساءل الكثيرون عن المدن التي جرى تصوير أحداث مسلسل تحت الوصاية بها؟، لتجيب “الدستور”، عن هذا التساؤل.

منى زكي تزور عزبة البرج

صورت منى زكي مسلسل تحت الوصاية، بمدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط، كما جرى تصوير المشاهد الخارجية منه ما بين محافظتي الإسكندرية ودمياط، حيث انتقلت من الإسكندرية إلى منطقة طابية عرابي في دمياط ومنها إلى حلقة السمك لتصوير مشاهد المسلسل.

وخلال أحداث مسلسل تحت الوصاية، تزور "حنان"، التي تجسد شخصيتها الفنانة منى زكي، منطقة تجمع ورش تصنيع المراكب واليخوت، حيث تعمل على مركب الصيد التي تركها لها زوجها بعد وفاته، وتكون مصدر رزقها الأساسي في الإنفاق على أبنائها.

أحداث مسلسل تحت الوصاية

تدور أحداث مسلسل تحت الوصاية حول، حنان التي تعمل ربة منزل حتى يموت زوجها لتغادر مدينتها وتذهب لبورسعيد، لتبدأ عملها في مهنة الصيد وتواجه العديد من الأزمات، لرفض الرجال المحيطين بها عملها في مهنة لا يمتهنها سوى الرجال، مما يخلق دراما وتشويق تستمر طوال حلقات المسلسل.

أبطال مسلسل تحت الوصاية

يشارك منى زكي في بطولة مسلسل تحت الوصاية عدد كبير ن النجوم، أبرزهم، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامي، مها نصار، علي الطيب، أحمد عبد الحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين، تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدي جوهر.

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