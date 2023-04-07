الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تردد قناة cbc وموعد عرض مسلسل جت سليمة الحلقة 1

جت سليمة
جت سليمة

تردد قناة cbc وموعد عرض مسلسل جت سليمة الحلقة 1 من ضمن الموضوعات التي شغلت اهتمام وعشاق الدراما الرمضانية لعام 2023.

ويبحث متابعو مسلسلات رمضان هذا العام عن تردد قناة cbc وموعد عرض مسلسل جت سليمة الحلقة 1 لمتابعة أحداث المسلسل المكون من 15 حلقة.

ومسلسل جت سليمة الحلقة 1 بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، هالة فاخر، سامي مغاوري، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية.

وغابت دنيا سمير غانم 3 سنوات عن دراما رمضان بعدما اعتادت التواجد بعمل من بطولتها على مدار السنوات الماضية، إلا أنها غابت منذ تقديم آخر أعمالها مسلسل "بدل الحدوتة 3"، الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته هشام ماجد محمد سلام، سمير غانم، أحمد رزق، بيومى فؤاد، شيماء سيف، عمرو وهبة، محمد أوتاكا، دلال عبدالعزيز، روجينا، هنا شيحة، وإخراج خالد الحلفاوى.

تردد قنوات عرض مسلسل جت سليمة الحلقة 1 لـ دنيا سمير غانم

ينطلق عرض الحلقة الأولى من مسلسل جت سليمة للنجمة دنيا سمير غانم، اليوم الجمعة، الساعة 8.45 مساء على شاشة قناة cbc والإعادة الساعة 2.45 صباحًا والساعة 2.30 ظهرًا، بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة cbc  دراما الساعة 11.15 مساء والإعادة الساعة 5.30 صباحًا والساعة 11.15 صباحاً، بجانب عرضه على منصة Watch it الساعة 9 مساء.

يمكنك الآن ضبط تردد قناة cbc لمتابعة مسلسل جت سليمة رمضان 2023

تردد قناة cbc

  • القمر الصناعي : نايل سات.
  • التردد : 11785.
  • معدل الترميز : 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ : 5/6.
  • الاستقطاب: رأسي.

تردد قنوات عرض مسلسل جت سليمة الحلقة 1 لـ دنيا سمير غانم

تردد قناة cbc drama

  • القمر الصناعي : نايل سات.
  • التردد : 11488.
  • معدل الترميز : 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ : ¾.
  • الاستقطاب: أفقي.

وتدور قصة جت سليمة في إطار من الكوميديا والفانتازيا، خلال سليمة وهى فتاة في أواخر العشرينات من العمر، تعمل محررة في دار للنشر، وتعيش مع والديها عفاف ومحيي، وتتسم بالتفاني في عملها، فهى صاحبة رقم قياسي في قراءة الروايات بدار النشر، وتعثر على كتاب مسحور يعيدها إلى الماضى لتدخل في العديد من المغامرات الكوميدية.

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