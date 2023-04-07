«الرعاية الصحية» تستعرض إنجازاتها بمحافظات منظومة التأمين الصحى الشامل

استعرضت هيئة الرعاية الصحية أبرز إنجازاتها في تحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين من خلال «إنفوجراف»، تزامنًا مع احتفال العالم بـ«يوم الصحة العالمي» الذي يُحتفي به في يوم 7 من أبريل من كل عام، ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار "الصحة للجميع".

وأبرزت الهيئة، من خلال الإنفوجراف، إنجازاتها منذ إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد في يوليو 2019 وحتى الآن، مشيرة إلى تسجيل أكثر من 5 ملايين مواطن حتى الآن، وذلك بالمحافظات الست للمرحلة الأولى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وتشمل محافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس).



وأشار الإنفوجراف إلى تقديم 22 مليون خدمة طبية وعلاجية، إضافة إلى 10.5 مليون خدمة طب أسرة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بـ"بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء"، فيما تم إجراء 332 ألف عملية ما بين عمليات كبرى ومتقدمة ومتوسطة وصغرى وذات مهارة.



ونوه إلى إجراء الفحص الطبي الشامل لأكثر من 3 ملايين مواطن بالمحافظات الست للمرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وعلى الجانب المؤسسي أشار الإنفوجراف إلي امتلاك الهيئة 297 منشأة طبية بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل، بينما يتم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية من خلال 1514 سريرًا داخليًا بـ21 مستشفى، فضلًا عن 389 سرير عناية مركزة، و195 حضّانة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالمحافظات الأربعة "بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء".



ولفت الإنفوجراف إلى تسجيل واعتماد 112 منشأة طبية تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بـ 4 محافظات، وذلك ضمن المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل طبقًا للمعايير الدولية، وإنشاء 2.9 مليون ملف طبي إلكتروني للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات الثلاث (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية).



وفيما يخص ميكنة ورقمنة الخدمات الطبية، فقد تم تفعيل آليات الميكنة والتحول الرقمي بـ141 وحدة ومركزًا لصحة الأسرة بمحافظات «بورسعيد والإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء»، وتفعيل منظومة المعامل LIS داخل 155 منشأة صحية، ومنظومة الأشعة PACS داخل 54 منشأة طبية بـ 4 محافظات.



ووفقًا للإنفوجراف، فقد بلغت نسبة رضاء المنتفعين عن مستوى الخدمة الطبية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية 90%، كما بلغت نسبة الاستجابة وحل شكاوى منتفعي التأمين الصحي الشامل بالمنظومة الإلكترونية للشكاوى الموحدة لمجلس الوزراء 96%.



وأشار إلى انطلاق 40 مبادرة صحية توعوية لتوفير مزيد من خدمات الرعاية الصحية للمواطنين بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وإنشاء 23 غرفة لإدارة الأزمات والطوارئ مرتبطة إلكترونيًا بالشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة لضمان التعامل الفوري مع الأزمات.



وتحتفل منظمة الصحة العالمية باليوم العالمي للصحة لعام 2023، بالتزامن مع مرور 75 عامًا على تأسيسها، وذلك تحت عنوان 75 عامًا من العمل على تحسين الصحة العامة.