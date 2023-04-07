تداول 14 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 943 شاحنة و45 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 484 شاحنة و37 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع، 459 شاحنة و8 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين أمل وعمان، فيما تغادر السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين أمل وعمان، كما يشهد ميناء نويبع تداول 3000 طن بضائع و 300 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا بينما تغادر ثلاث سفن وهى سينا، آيلة وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا ، ايلة وبريدج.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1630 راكب بموانيها.

