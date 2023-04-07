الجمعة 07 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول 14 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

موانيء
موانيء

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 943 شاحنة و45 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 484 شاحنة  و37 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع، 459 شاحنة و8 سيارة. 

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين أمل وعمان، فيما تغادر السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس بينما  استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين أمل وعمان، كما يشهد ميناء نويبع تداول 3000 طن بضائع و 300 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا بينما تغادر ثلاث سفن وهى سينا، آيلة وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا ، ايلة وبريدج.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1630 راكب بموانيها.
 

تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر بضائع عامة البحر الاحمر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الأكثر قراءة

مصر تعرب عن قلقها البالغ حول التصعيد المتسارع بالمنطقة.. وتطالب بـ«ضبط النفس»

وفاة الفنانة شيرين الطحان

«التموين» تطرح كعك العيد بتخفيضات 25٪ بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

بدء حصاد البطاطس بشرق العوينات والفرافرة في الوادي الجديد (صور)

ضبط 2.5 كيلو هيروين في شبين القناطر

ميرال الهريدى: ملف العشوائيات شهد طفرة غير مسبوقة فى عهد الرئيس السيسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟.. مشاهد البداية (1)

ماجد حبته

تبرعوا للأمم المتحدة!

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «3-2»

محمد عبدالناصر

الشيخ موسى والشهيدة مها نموذجًا

عبد الرحيم طايع

الشخوص المريبون!

القس رأفت رؤوف الجاولي

القيم الانسانية

مدحت بشاى

دعونا نحلم بدولة الحُسن والجمال

خالد حريب

الكتيبة 101

صور

إفطار المطرية.. أكبر مائدة رمضانية فى مصر

الرئيس السيسى خلال تفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع قتلى عملية إطلاق النار فى الأغوار إلى 3

مقتل إسرائيليتين وإصابة ثالثة فى هجوم بالأغوار

وزير الخارجية اللبنانى يعلن تقديم شكوى لمجلس الأمن بشأن القصف الإسرائيلى