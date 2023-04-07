الجمعة 07 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

تفاصيل اللقاء الشهري للجنة المسكونية لشباب مصر برئاسة الكنيسة السريانية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

ترأس الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم للسريان الأرثوذكس بمصر، اجتماع شبيبة اللجنة المسكونية للشباب- مصر في لقائها الشهري يوم الإثنين اول كل شهر، حيث دار موضوع الاجتماع حول "طقس أسبوع الآلام في الكنائس المتنوعة".

  في بداية الاجتماع، تحدث الأب الربان فيليبس مرحباً بالاجتماع وعن المحبة التي تربط الكنائس المسيحية في مصر و أنه سعيد بهذه العلاقة المودة والمحبة التي يجب أن تستمر أكثر فأكثر، ثم تحدث عن أسبوع الآلام في طقس الكنيسة السريانية الأرثوذكسية وعن رمزيته وروحانية هذا الأسبوع المقدس.

ثم تحدث عصام عياد من الكنيسة القبطية الكاثوليكية عن أسبوع الآلام في طقس الكنيسة القبطية الكاثوليكية وعن عمق صلوات هذا الأسبوع.

ثم تحدث  كيرلس من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن مفهوم أسبوع الآلام في طقس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وأن المسمي الصحيح هو اسبوع الآلام الخلاصية أو أسبوع البصخة أي العبور، واستكمل حديثه عن قراءات وألحان أسبوع الآلام شارحاً بالتفصيل رمزية وروحانية هذا الأسبوع المقدس.

ثم تحدثت أميرة من مسؤولي اللجنة عن تاريخ اللجنة وتمثيل الكنائس المسيحية فيها، كما توجهت بالشكر إلى الأب الربان فيليبس علي حسن الاستقبال وتعب شبيبة الكنيسة في تحضير إلقاء.

ثم تحدث عماد المنسق الأول للشبيبة الطالبة المسيحية في الشرق الأوسط 
عن تأسيس وأهداف الحركة شبيبة الطالبة المسيحية في الشرق الأوسط

ثم تحدث مجدي من شبيبة الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بمصر، عن هدف تأسيس المكتب الإعلامي للكنيسة السريانية الأرثوذكسية بمصر، حيث قام بعرض فيديو تسجيلي عن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بمصر.

 

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