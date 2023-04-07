أرسل جبرائيل.. الترنيمة التي تشرح تفاصيل عيد البشارة تفصيلا

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة، بآخر أيام الصوم الأربعيني الكبير «جمعة ختام الصوم».

وكان البابا تواضروس الثاني قد وضع تصورا لجمعة ختام الصوم 2023، وذلك بسبب حلوله تزامنًا مع احتفالات الكنيسة بعيد البشارة.

وقال الرمنم انور ميخائيل من ايبارشية الفشن في تصريح خاص ان ترنيمة ارسل جبرائيل .. تعتبر اشهر ترانيم البشارة وهي تقول:

(1) أرسل جبرائيل ملاكًا من الله لمدينة من الجليل إلى عذراء فتاة مخطوبة لرجل تحيا في حماه اسم العذراء مريم كنز اقتناه

(2) دخل لها الملاك قال لها سلام لك يا ممتلئة نعمة فاقت كل الآنام مباركة في النساء طوباك على الدوام لما رأته اضطربت من هذا الكلام

(3) قال لا تخافي ها أنت ستحبلين وتلدين ابنًا يسوع تسمين هذا يُدعى عظيمًا ابن العلي الأمين يملك بلا نهاية لأبد الآبدين

(4) أما هي فعجبت كيف هذا تقول فلست أعرف رجلًا أنا عذراء بتول قال يحل عليكِ روح القدوس بشمول فها المولود منك هو أعظم من رسول

وقال البابا انه جاء في ترتيب اليوم أنه سيتم الاحتفال بعيد البشارة، بينما تم قراءة نبوات جمعة ختام الصوم، امس الخميس عقب قراءات نبوات اليوم نفسه الذي هو الخميس الأخير من الصوم الكبير، بينما تصلي الكنيسة صلوات القنديل العام بالنغمة الفرايحي، مؤكدا ان الاحتفال بعيد البشارة امر واجب لان الاحتفال به يوم 29 برمهات يعطي مساحة 9 أشهر بالتمام والكمال على ميلاد المسيح يوم 29 كيهك.