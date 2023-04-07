ليالي رمضان بالأوبرا.. «مواويل» على المسرح المكشوف الإثنين

تنظم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، في التاسعة والنصف مساء الإثنين المقبل على المسرح المكشوف، حفلا لفرقة مواويل التي تضم الفنانين عبد الرحمن بلالة وسيد إمام، استمرارا لفعاليات السهرات الرمضانية.

ويتضمن برنامج الحفل نخبة من الاعمال الغنائية الفلكلورية التى تعبر عن الجماعة الشعبية وترتبط بالحياة فى مختلف انحاء مصر منها رمضان، إحنا البلدي، المربعات، متى يا كرام، القلب يعشق، موال الناس، لا هما زينا ولا احنا زيهم، وصف الجمال ، العسل المر، إنتي عايزة مني إيه، يا عبد خد لك عظة، يسبقها إفتتاحية إنشادية دينية.

وفى التاسعة مساء يستقبل المسرح الصغير ليلة إسلامية تقام بالتعاون مع سفارة إندونيسيا بالقاهرة تضم أشكال مختلفة من التراث الثقافي المحلى وتابلوهات فلكلورية إلى جانب ألوان من الموسيقى التقليدية للدولة الأسيوية.

‎كما يعقد صالون أوبرا الإسكندرية الثقافي لقاء فى التاسعة مساء على مسرح سيد درويش "اوبرا الاسكندرية " بعنوان تسابيح شعرية ويستضيف مجموعة من الشعراء هم الدكتور عبد الله الشوربجي، فايز أبو جيش، علاء شاكر، رشا زقيزق، يوسف سمير، إبراهيم ملكوت، محمد هيكل وتديره هناء الكومي تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي ويتخلله فقرة غنائية للفنان مصطفي ذكي بمصاحبة عازفين من فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى.