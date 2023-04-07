الجمعة 07 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خليفة: تقليل الفاقد وبرامج متطورة للاستفادة من بدائل القمح

دسيد خليفة
دسيد خليفة

طالب الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، بإعداد استراتيجية مصرية تربط بين زيادة معدلات تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخبز المدعم وإنتاج القمح المصري وتقليل استيراد القمح من الخارج، بما يؤدي إلي وقف استنزاف مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية في الإستيراد من الخارج، مع تعدد مناشي الاستيراد لضماد الإمداد من حبوب القمح على مدار العام، مؤكدا أن ذلك يأتي كأحد أولويات القيادة السياسية لتحقيق الأمن الغذائي خاصة في الدعم الرئاسي لتبني أسعار توريد «ترضي» المزارعين.

وقال نقيب الزراعيين، في تصريحات له الجمعة، إن ذلك يتم من خلال زيادة نسب استخراج الدقيق واستخدام بدائل القمح في انتاج رغيف الخبز مثل الشعير و الذرة الرفيعة كمحاصيل تجود في الأراضي الهامشية بالاضافة الي الذرة الشامية والكينوا والكاسافا وغيرها، مشيرا إلى أهمية زيادة العائد من توفير نقاط الخبز لترشيد الاستخدام وتحقيق مصالح المستهلك والدولة من ترشيد الإستهلاك للحفاظ علي الصحة العامة وزيادة التوعية لترشيد الاستخدام من خلال حملات منظمة تشارك فيها الوزارات المعنية داخل الدولة المصرية.

وشدد خليفة على أهمية تبني عدد من التوصيات المقترحة لزيادة الناتج المحلي من محصول القمح من خلال تحديد سعر مجزى وعادل للمزارع قبل زراعة القمح وذلك لتحفيزه على الزراعة وهو ما تدعمه القيادة السياسة باعتبار أن الأمن الغذائي هو أحد عناصر الأمن القومي المصري، مع توفير الأسمدة الأزوتية المدعمة كأحد مستلزمات الإنتاج الزراعي الرئيسية مع بداية الموسم حتى لا يتأثر المحصول بأي إنخفاض في المتوسط العامة للإنتاجية مع زيادة الحقول الإرشادية لتقليل الفجوة بين إنتاجية المحصول علي النطاق البحثي والنطاق الحقلي لدي المزارعين من خلال تطبيق الممارسات الجيدة خلال مراحل الإنتاج الزراعي.

ولفت نقيب الزراعيين إلى أهمية توفير الماكينات الحديثة للزراعة على مصاطب وذلك للاستفادة من مميزات الزراعة على مصاطب من زيادة فى الإنتاجية وتوفير فى التقاوى والمياه وتوفير الميكنة الحديثة فى الحصاد من كومبينات وغيرها وذلك لتقليل الفاقد أثناء الحصاد وتقديم التسهيلات اللازمة للتوسع في منظومة الميكنة الحديثة وتجميع الحيازات الزراعية لتقليل تكاليف الحصاد الآلي.

وشدد خليفة على أهمية توفير الخدمات الارشادية و الاستشارية للمزارعين و المستثمرين في مجال إنتاج القمح وزيادة القدرات التخزينية عن طريق زيادة عدد وسعة الصوامع بأنواعها مع زيادة عدد منافذ استلام القمح والتسهيل فى اجراءات والوقت اللازم للاستلام وفى أماكن قريبة (حيث يكون نقطة استلام لكل مجموعة قرى).

وأشار نقيب الزراعيين إلى أهمية دور الحكومة في دعم دور البنك الزراعي المصري في تقديم تمويل للمزارع بمبلغ يدفع مقدماً على محصول القمح للمساعدة فى أعمال الزراعة وحتى الحصاد والتقاوى أو إعطاء التقاوي والمستلزمات بالآجل وبدون فائدة وخصم ثمنها عند توريد المحصول لضمان توريد محصول القمح.

خليفة تقليل الفاقد وبرامج متطورة للاستفادة بدائل

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