كورال كنيسة القديس أنطونيوس البدوانى ينظم أمسية ترانيم الآلام والقيامة

شارك، مساء أمس، كلٌ من المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، ونيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية، في حفل ترانيم الآلام والقيامة، بقيادة كورال كنيسة القديس أنطونيوس البدواني، بالظاهر.

جاء ذلك بحضور الأب ميلاد رزق، رئيس الدير، وعدد من الآباء الفرنسيسكان، وتضمنت الأمسية باقة من الترانيم الخاصة بالآلام والقيامة، كما قدم نيافة الأنبا باخوم كلمته بعنوان "الوعد بالمجد"، مؤكدًا أن وعد الله الآب يتحقق، وهو وعد القيامة.

وقام الأنبا باخوم بتعريف المجد قائلًا: الوعد بالمجد ليس معناه أن تقل الصعوبات، وهو ليس فصلا من فصول حياتنا، ولكنه القيامة الداخلية.

واختتم اليوم بكلمة من الأب ميلاد رزق الفرنسيسكاني، شكر فيها جميع الحضور الكرام، خاصة نيافة الأنبا باخوم، وسيادة المطران كلاوديو لوراتي.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بـ"جمعة ختام الصوم"، وهي الجمعة التي تسبق بدء أسبوع الآلام الذي سيبدأ عقب قداس "أحد الشعانين"، وفيها يتم صلاة مسحة المرضى أحد أسرار الكنيسة السبعة، ويطلق عليها أيضًا "القنديل العام".

ويترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات القداس الإلهي لجمعة ختام الصوم الكبير بالكنائس المختلفة.