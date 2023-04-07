توضيح من "تذكرتى" بشأن حجز نهائى كأس مصر

أصدرت شركة تذكرتي توضيحًا بشأن تذاكر مباراة نهائي الكأس بين الأهلي وبيراميدز المقرر إقامتها يوم 10 أبريل الجاري على ستاد القاهرة.

وطرحت شركة تذكرتي التذاكر في الثامنة والنصف من مساء الخميس قبل أن يتوقف الحجز.

وأصدرت تذكرتي بيانا جاء على النحو الآتي "تم نفاد أكثر من 95% من التذاكر الخاصة بجماهير النادي الأهلي في مباراته أمام بيراميدز حتى الآن بعد دفع قيمة التذكرة".

"توضح شركة تذكرتي أنه يتم منح المشجع ساعة من أجل سداد التذكرة نقدا في حالة اختياره السداد من خلال فوري نقدا".

"في حال انتهاء الساعة دون سداد التذكرة يتم إعادة طرحها بشكل تلقائي للبيع من جديد".