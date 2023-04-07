مسلسل الصفارة يعلن عن جزء ثاني.. "علشان تعرفوا ايه اللي حصل في جمصة"

أعلن فريق مسلسل الصفارة عن جزء ثاني للمسلسل وقالوا في نهاية الحلقة الأخيرة: "لو زعلانين إن مسلسل الصفارة خلص.. استنونا في الجزء الثاني من مسلسل الصفارة الجزء الثاني علشان نعرف ايه اللي حصل في جمصة" وذلك في إشارة منهم إلى السؤال المتكرر خلال الـ15 حلقة الماضية من أحمد أمين حيث كان يسأل اهله دائما :" هو ايه اللي حصلي في جمصة"؛ وكان رواد السوشيال ميديا يسألون دائمًا: "ياترى إيه اللي حصل في جمصة".

مسلسل الصفارة

ودارت الأحداث الأخيرة لمسلسل الصفارة عودة أحمد أمين الي حياته الأساسية وعمله كمرشد سياحي، بالإضافة إلي إن اداركه أن الرجوع للماضي واستخدام الصفارة ماهو الا أكذوبة وأن الإنسان لابد وأن يفكر في الحاضر القادم وليس الماضي.

وعرض مسلسل الصفارة في الجزء الأول من رمضان وشوف يبدأ مكانه غدًا للجمعة الموافق 16 رمضان مسلسل تحت الوصاية للفنانة منى زكي.

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، طه دسوقي، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبدالفتاح وإخراج علاء إسماعيل، ويعرض على قناة دي إم سي.

مسلسل الصفارة تدور أحداثه حول فؤاد مرشد سياحي يعيش ظروفا مادية صعبة فيقرر سرقة قطعة أثرية من أحد سكان واحة سيوة، وهي صفارة الملك توت التي تمكنه من إعادة الزمن 3 دقائق للماضي ليغير ما يشاء ثم يعود للزمن الحالي، ليدخل في رحلة تغيير الماضي لتحقيق كل أحلامه.

ويظهر الفنان أحمد أمين خلال أحداث مسلسله الجديد "الصفارة" بأكثر من لوك وشكل حسب الإطار الكوميدي الذي تدور حوله الأحداث، حيث ظهر "أمين" مرة بوزن زائد، ومرة بلطجى وباستايلات شعر مختلفة.