الجمعة 07 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل الصفارة يعلن عن جزء ثاني.. "علشان تعرفوا ايه اللي حصل في جمصة"

الصفارة
الصفارة

أعلن فريق مسلسل الصفارة عن جزء ثاني للمسلسل وقالوا في نهاية الحلقة الأخيرة: "لو زعلانين إن مسلسل الصفارة خلص.. استنونا في الجزء الثاني من مسلسل الصفارة الجزء الثاني علشان نعرف ايه اللي حصل في جمصة" وذلك في إشارة منهم إلى السؤال المتكرر خلال الـ15 حلقة الماضية من أحمد أمين حيث كان يسأل اهله دائما :" هو ايه اللي حصلي في جمصة"؛ وكان رواد السوشيال ميديا يسألون دائمًا: "ياترى إيه اللي حصل في جمصة".

مسلسل الصفارة 

ودارت الأحداث الأخيرة لمسلسل الصفارة عودة أحمد أمين الي حياته الأساسية وعمله كمرشد سياحي، بالإضافة إلي إن اداركه أن الرجوع للماضي واستخدام الصفارة ماهو الا أكذوبة وأن الإنسان لابد وأن يفكر في الحاضر القادم وليس الماضي.

وعرض مسلسل الصفارة في الجزء الأول من رمضان وشوف يبدأ مكانه غدًا للجمعة الموافق 16 رمضان مسلسل تحت الوصاية للفنانة منى زكي.

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، طه دسوقي، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبدالفتاح وإخراج علاء إسماعيل، ويعرض على قناة دي إم سي.

مسلسل الصفارة الحلقة الأخيرة.. ضياع الصفارة الأصلية وصدمة لأحمد أمين

مسلسل الصفارة تدور أحداثه حول فؤاد مرشد سياحي يعيش ظروفا مادية صعبة فيقرر سرقة قطعة أثرية من أحد سكان واحة سيوة، وهي صفارة الملك توت التي تمكنه من إعادة الزمن 3 دقائق للماضي ليغير ما يشاء ثم يعود للزمن الحالي، ليدخل في رحلة تغيير الماضي لتحقيق كل أحلامه.

ويظهر الفنان أحمد أمين خلال أحداث مسلسله الجديد "الصفارة" بأكثر من لوك وشكل حسب الإطار الكوميدي الذي تدور حوله الأحداث، حيث ظهر "أمين" مرة بوزن زائد، ومرة بلطجى وباستايلات شعر مختلفة.

اقرأ أيضاً

مسلسل الصفارة الحلقة الأخيرة.. أحمد أمين يتخلص من لعنة الصفارة ويعود لحياته الأصلية

مسلسل الصفارة الصفارة مسلسل الصفارة الحلقة 15 مسلسل الصفارة الحلقة الخامسة عشر الحلقة 15 مسلسل الصفارة الحلقة الخامسة عشر من مسلسل الصفارة مسلسل الصفارة مسلسلات رمضان 2023 اعلان مسلسل الصفارة مسلسلات رمضان رمضان 2023 مسلسل الصفارة رمضان 2023 رمضان 2023 مسلسلات مسلسل الصفارة ٢٠٢٣ مسلسل الصفارة للعرض في شهر رمضان 2023 مسلسل الصفارة بطولة احمد امين مسلسلات المتحدة المتحدة شهر الفرحة

الأكثر قراءة

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 7-4-2023

وفاة شاب فى انفجار لعبة بازوكا فى جسده بالوادى الجديد

جمال شقرة: العلاقات السعودية المصرية علاقات راسخة وتاريخية

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 15.. مجهولون يدمرون بضاعة طه والأخير يهدد شحاتة وعوض

مسلسل الصفارة يعلن عن جزء ثاني.. "علشان تعرفوا ايه اللي حصل في جمصة"

سعر الذهب اليوم الجمعة 7-4-2023 في مصر عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟!.. الحلقة الأولى.. مشاهد البداية!

ماجد حبته

تبرعوا للأمم المتحدة!

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «3-2»

محمد عبدالناصر

الشيخ موسى والشهيدة مها نموذجًا

عبد الرحيم طايع

الشخوص المريبون!

القس رأفت رؤوف الجاولي

القيم الانسانية

مدحت بشاى

دعونا نحلم بدولة الحُسن والجمال

خالد حريب

الكتيبة 101

صور

إفطار المطرية.. أكبر مائدة رمضانية فى مصر

الرئيس السيسى خلال تفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

محطة تل أبيب

المزيد

العربية: مصر تطالب إسرائيل بضرورة عدم استهداف المدنيين والمدن السكنية فى غزة

الجيش الإسرائيلى يكشف تفاصيل غاراته ضد غزة: هاجمنا مواقع حماس ونحملها المسئولية

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المسجد الأقصى للمرة الثالثة