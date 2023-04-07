الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع خمسينى فى حريق داخل مسكنه بالفيوم

حريق
حريق

لقي خمسيني مصرعه يُدعى" حسام الروبي" يبلغ من العمر 50 عام إثر اختناقه بالحريق الذي شب في شقته السكنية بالطابق السادس بمنطقة لطف الله، بسبب ماس كهربائي مما أدى إلى تفحم الشقه بالكامل وإصابة نجله بحروق في الأطراف الأربعة.

 

وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من العميد محمود مفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي بنشوب حريق في إحدى الشقق السكنية بمنطقة لطف الله.

 

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وسيارة مرفق الإسعاف إلى مكان الواقعة حيث تم السيطرة على الحريق واطفاء النيران قبل وصوله للشقق المجاورة.


وأسفر الحريق عن إصابة كلا من: حسام الروبي يبلغ من العمر 50 عام باختناق إثر أدخنة النيران، كما أصيب نجله عماد حسام الروبي بحروق في الأطراف الأربعة وجري نقل المصابين بسيارة مرفق الإسعاف إلى مستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

 

وجري تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق التي صرحت بتسليم الجثمان إلى ذويه لدفنها بمقابر الأسرة.

مصرع خمسيني اختناق حريق داخل مسكنه بالفيوم

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