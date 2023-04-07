الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد الطلحي: قاطع الرحم لا ينظر الله إليه

أحمد الطلحي
أحمد الطلحي

قال الشيخ أحمد الطلحي، داعية إسلامي، إن وسائل التواصل الاجتماعي من أهم الوسائل التي لها دور كبير في تعزيز التواصل بالآخرين، ولكن على النقيض قد يمتد هذا التواصل إلى حد التنمر، فيتحول من صلة رحم إلى انقطاع صلة رحم من خلال المزاح، الاستهزاء وما إلى غيره من أفعال.

صلة الرحم

وأكد الشيخ أحمد الطلحي، خلال تقديمه برنامج "أمام المذاع عبر فضائية "الناس"، أن صلة الرحم لها فضل كبير في ترسيخ العلاقات بالحب والعطف والتراحم والتقارب بين أفراد المجتمع.

خير الأخلاق 

وأضاف في حديثه أن صلة الرحم أمان، ولهذا قال رسول الله صلى الله وعليه وسلم، "قاطع الرحم لا ينظر الله إليه، وجار السوء لا ينظر الله إليه"، معبراً:" لو كنت غير قادر مادياً على تلبية من يطلب المساعدة من المقربين فيكفي السؤال والتتابع في الأخبار".

وتابع: " من وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله، لذا على كل مسلم ومسلمة معرفة أن صلة الرحم أمان لا يمكن تعويضه".

أحمد الطلحي داعيه اسلامي قاطع الرحم التواصل مع الاخرين قناة الناس

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