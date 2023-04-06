الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

«الأرصاد» توجه تحذيرات شديدة للمواطنين من طقس الأسبوع المقبل

الطقس
الطقس

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تقلبات جوية شديدة تشهدها مصر خلال الأسبوع المقبل، مؤكدة أن المحافظات الساحلية والسواحل الشمالية ووسط القاهرة ومدن القناة رياح، ستشهد هبوب رياح شديدة، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وموجة باردة نهاراً، شديدة البرودة ليلاً على كل المدن.

وبينما حذرت الأرصاد من طقس غد الجمعة، مؤكدة أنه سيشهد نشاطا كبيرا لحركة الرياح علي محافظات الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبري، وشمال الصعيد، قالت إن يوم السبت المقبل سيشهد طقسًا باردًا نهاراً وشديد البرودة ليلاً، وهناك فرص لسقوط أمطار بنسبة 40% حتى 50%، مع نشاط للرياح، على السواحل الشمالية والغربية، ومدن القناة، ووسط وجنوب سيناء.

أما طقس يوم الأحد المقبل الموافق 9 أبريل، فأكدت هيئة الأرصاد أنه سيكون باردًا نهارًا وممطرًا بنسبة 50%، وتنشط الرياح المحملة بالأتربة والرمال، على المناطق الشمالية ومحافظات الوجه البحري وسيناء، حتى وسط القاهرة، فيما يشهد طقس الإثنين المقبل، أمطار متوسطة ورعدية، ونشاط كبير للرياح على المناطق الشمالية ومحافظات الوجه البحري، وخليج السويس.

وحذرت الهيئة من طقس يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، إذ يسود يوم الثلاثاء، طقس ممطر وبارد من السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد ومدن القناة، فيما يسود يوم الأربعاء 12 أبريل طقس شديد البرودة، ونشاط كبير للرياح بسرعة 26 حتى 42 كم/ساعة.

جدير بالذكر أن هيئة الأرصاد الجوية كانت قد حذرت المواطنين في الأيام الماضية من تخفيف الملابس وذلك تجنبا للإصابة بنزلات برد شديدة، نظرا التقلبات الجوية الشديدة على كافة المحافظات المصرية والتي تنقلب وتختلف نهارا عن الليل.

ومن المقرر أن يكون غدًا الجمعة طقساً مرتفع الحرارة بشكل ملحوظ يعقبه أسبوع من التقلبات الجوية الشديدة التي تستمر إلى الخميس المقبل وتبلغ ذروتها الثلاثاء والأربعاء .

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