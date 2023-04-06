الجمعة 07 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل ضرب نار الحلقة الـ15..الكومندا يبحث عن مهرة ويقرر قتلها

ضرب نار
ضرب نار

استكملت أحداث الحلقة الـ15 من مسلسل ضرب نار، بحصول العوضي “جابر الكومندا ” على سلاح ناري وأموال كثيرة من أنور باشا الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد بدير.

مسلسل ضرب نار الحلقة الـ15 

تتواصل الأحداث بزيارة جابر لحي شبرا ليعلم أين ذهبت وما هي أحوالها، ليجد جارتها ميمي، التي تحكي له، أنها أصبحت غنية واحوالها تبدلت بشكل كامل، وتدله على صديقتها سحر التي تعلم كافة أسرارها بشكل كامل. 

وتطلب مهرة التي تجسد شخصيتها ياسمين عبدالعزيز، من زوجها زيدان الذي يجسد شخصيته ماجد المصري، أن يجعلها تنزل العمل وتشتغل، ويوافق في الأخير على جعلها تعمل في أحد مشاريعه، وهو ما يثير غضب زوجته الأولى يمنى، التي تنهار وتقرر الانتقام منه.

أخبار الظهيرة|العوضى يكشف كواليس «ضرب نار».. ومصر تتقدم 4 مراكز بتصنيف فيفا

وتستكمل الأحداث بمقابلة الكومندا لسحر لكنها تهربت منه، قبل ان يعرف منها تفاصيل حياة مهرة الجديدة، والتي أصبحت مختلفة تمامًا عن حياته قبل أن يدخل هو السجن، وتتصاعد الأحداث من قبل الكومندا الذي ينهار ويقرر الانتقام من كل الذين تسببوا لوصوله لما هو عليه الان.

يعرض مسلسل ضرب نار يوميًا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحًا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

اقرأ أيضاً

بعد قليل.. خروج "الكوماندا" من السجن في الحلقة 15 من مسلسل ضرب نار

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحًا.

مسلسل “ضرب نار” يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل “اللي مالوش كبير”، كما يضم المسلسل كلًا من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.

مسلسل ضرب نار ضرب نار مسلسل ضرب نار مسلسلات رمضان 2023 مواعيد مسلسل ضرب نار قنوات عرض مسلسل ضرب نار ياسمين عبدالعزيز أحمد العوضي موعد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة ١٥ موعد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة الخامسة عشر الحلقة الخامسه عشر من مسلسل ضرب نار مسلسلات المتحدة المتحدة شهر الفرحة

الأكثر قراءة

وفاة شاب فى انفجار لعبة بازوكا فى جسده بالوادى الجديد

حريق هائل داخل ثلاجة لتغليف وتعبئة الفاكهة فى البحيرة

إزالة منزل آيل للسقوط بالداخلة في الوادي الجديد

بتكلفة 6 ملايين جنيه.. تفاصيل إحلال وتجديد مسجد «بلال بن رباح» في مطروح

«هالة صدقى وأحمد عبد العزيز وفتحى عبد الوهاب».. أدوار مزدوجة جسدت ببراعة

الجيش الإسرائيلى يشن غارات ضد قطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟!.. الحلقة الأولى.. مشاهد البداية!

ماجد حبته

تبرعوا للأمم المتحدة!

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «3-2»

محمد عبدالناصر

الشيخ موسى والشهيدة مها نموذجًا

عبد الرحيم طايع

الشخوص المريبون!

القس رأفت رؤوف الجاولي

القيم الانسانية

مدحت بشاى

دعونا نحلم بدولة الحُسن والجمال

خالد حريب

الكتيبة 101

صور

إفطار المطرية.. أكبر مائدة رمضانية في مصر

الرئيس السيسى خلال تفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المسجد الأقصى للمرة الثالثة

صافرات الإنذار تدوى.. والأمم المتحدة تدعو «لبنان وإسرائيل» لضبط النفس

إسرائيل تغلق مجالها الجوى وتغير مسار الطائرات بعد القصف الصاروخى من لبنان