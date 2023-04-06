مسلسل ضرب نار الحلقة الـ15..الكومندا يبحث عن مهرة ويقرر قتلها

استكملت أحداث الحلقة الـ15 من مسلسل ضرب نار، بحصول العوضي “جابر الكومندا ” على سلاح ناري وأموال كثيرة من أنور باشا الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد بدير.

مسلسل ضرب نار الحلقة الـ15

تتواصل الأحداث بزيارة جابر لحي شبرا ليعلم أين ذهبت وما هي أحوالها، ليجد جارتها ميمي، التي تحكي له، أنها أصبحت غنية واحوالها تبدلت بشكل كامل، وتدله على صديقتها سحر التي تعلم كافة أسرارها بشكل كامل.

وتطلب مهرة التي تجسد شخصيتها ياسمين عبدالعزيز، من زوجها زيدان الذي يجسد شخصيته ماجد المصري، أن يجعلها تنزل العمل وتشتغل، ويوافق في الأخير على جعلها تعمل في أحد مشاريعه، وهو ما يثير غضب زوجته الأولى يمنى، التي تنهار وتقرر الانتقام منه.

وتستكمل الأحداث بمقابلة الكومندا لسحر لكنها تهربت منه، قبل ان يعرف منها تفاصيل حياة مهرة الجديدة، والتي أصبحت مختلفة تمامًا عن حياته قبل أن يدخل هو السجن، وتتصاعد الأحداث من قبل الكومندا الذي ينهار ويقرر الانتقام من كل الذين تسببوا لوصوله لما هو عليه الان.

يعرض مسلسل ضرب نار يوميًا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحًا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

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كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحًا.

مسلسل “ضرب نار” يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل “اللي مالوش كبير”، كما يضم المسلسل كلًا من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.