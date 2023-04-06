الخميس 06 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة|العوضى يكشف كواليس «ضرب نار».. ومصر تتقدم 4 مراكز بتصنيف فيفا

اخبار الظهيرة
اخبار الظهيرة

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأخبار المتنوعة في مختلف المجالات الفنية والاجتماعية والسياسية والرياضية، وترصد «الدستور» لكم أبرزها من خلال نشرة «أخبار الظهيرة».

- أحمد العوضى يكشف لـ«الدستور» كواليس تصوير «ضرب نار»: دخلنا سجنًا حقيقيًا

احمد العوضي

أعرب النجم أحمد العوضي عن سعادته بردود الفعل الإيجابية على مسلسله الرمضاني «ضرب نار»، الذي يلعب فيه دور البطولة مع زوجته النجمة ياسمين عبدالعزيز. 

يقول أحمد العوضي لـ«الدستور»: 

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مصر تتقدم 4 مراكز فى تصنيف «فيفا».. وتتلقى بشرى سارة قبل قرعة أمم إفريقيا 2023

منتخب مصر

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، أول تصنيف شهرى للمنتخبات لعام 2023، وذلك عن شهر أبريل الحالي.

وشهد التصنيف الجديد، تقدم المنتخب المصري.

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- جنازة عسكرية لمدير أمن بورسعيد فى سوهاج (صور)

 

جنازة عسكرية لمدير

شيّع أهالي قرية الحريدية بمركز المراغة في سوهاج، صباح اليوم الخميس، جثمان اللواء مدحت عبدالرحيم، مدير أمن بورسعيد، في جنازة عسكرية مهيبة.

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- مسلسل الكتيبة 101 الأعلى بحثًا.. حكايات توثِّق انتصار المصريين على الإرهاب

الكتيبة 101

تصدر مسلسل الكتيبة 101، الأعلى بحثًا على جوجل، بعد أحداث مشوقة شهدتها الحلقة الرابعة عشرة، إذ شهدت العديد من الأحداث الحقيقية، التي أسرت قلوب المصريين.

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- سفير عمان يُشيد بإنجازات الحكومة المصرية في العاصمة الإدارية

جانب من اللقاء

أشاد السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، بما شاهده من إنجازات في الأحياء الحكومية والحي التجاري والمالي ومركز مصر الثقافي الإسلامي.

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أحمد العوضي ضرب نار ياسمين عبدالعزيز الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مدير أمن بورسعيد سوهاج مسلسل الكتيبة 101 الإرهاب سفير عمان

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