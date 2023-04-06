أخبار الظهيرة|العوضى يكشف كواليس «ضرب نار».. ومصر تتقدم 4 مراكز بتصنيف فيفا

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأخبار المتنوعة في مختلف المجالات الفنية والاجتماعية والسياسية والرياضية، وترصد «الدستور» لكم أبرزها من خلال نشرة «أخبار الظهيرة».

- أحمد العوضى يكشف لـ«الدستور» كواليس تصوير «ضرب نار»: دخلنا سجنًا حقيقيًا

أعرب النجم أحمد العوضي عن سعادته بردود الفعل الإيجابية على مسلسله الرمضاني «ضرب نار»، الذي يلعب فيه دور البطولة مع زوجته النجمة ياسمين عبدالعزيز.

يقول أحمد العوضي لـ«الدستور»:

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مصر تتقدم 4 مراكز فى تصنيف «فيفا».. وتتلقى بشرى سارة قبل قرعة أمم إفريقيا 2023

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، أول تصنيف شهرى للمنتخبات لعام 2023، وذلك عن شهر أبريل الحالي.

وشهد التصنيف الجديد، تقدم المنتخب المصري.

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- جنازة عسكرية لمدير أمن بورسعيد فى سوهاج (صور)

شيّع أهالي قرية الحريدية بمركز المراغة في سوهاج، صباح اليوم الخميس، جثمان اللواء مدحت عبدالرحيم، مدير أمن بورسعيد، في جنازة عسكرية مهيبة.

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- مسلسل الكتيبة 101 الأعلى بحثًا.. حكايات توثِّق انتصار المصريين على الإرهاب

تصدر مسلسل الكتيبة 101، الأعلى بحثًا على جوجل، بعد أحداث مشوقة شهدتها الحلقة الرابعة عشرة، إذ شهدت العديد من الأحداث الحقيقية، التي أسرت قلوب المصريين.

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- سفير عمان يُشيد بإنجازات الحكومة المصرية في العاصمة الإدارية

أشاد السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، بما شاهده من إنجازات في الأحياء الحكومية والحي التجاري والمالي ومركز مصر الثقافي الإسلامي.

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