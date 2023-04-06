الخميس 06 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد العوضى يكشف لـ«الدستور» كواليس تصوير «ضرب نار»: دخلنا سجنًا حقيقيًا

احمد العوضي
احمد العوضي

أعرب النجم أحمد العوضي عن سعادته بردود الفعل الإيجابية على مسلسله الرمضاني «ضرب نار»، الذي يلعب فيه دور البطولة مع زوجته النجمة ياسمين عبدالعزيز. 

يقول أحمد العوضي لـ«الدستور»: «تم تصوير جميع مشاهد المسلسل في مناطق حقيقية. ونحن أول صُنّاع لعمل فني يصورون بشكل حقيقي داخل سجن وليس في لوكيشن مصنوع، فقد صوّرنا في سجن وادي النطرون، كما صورنا في أحياء شبرا وإمبابة وبولاق. كل المشاهد المصورة في العمل كانت في الشارع بأماكن حقيقية وسط الناس، لأنني أرى أن هذا العمل هو مسلسل الشارع ولكل الناس».

ويضيف: «التصوير كان صعبًا للغاية بالتأكيد، ووجدنا الكثير من الصعاب لكننا كنا مصرين على صناعة شيء حقيقي من قلب الشارع، فعندما يراه المشاهد يشعر أن العمل من داخل الواقع الذي يعيشه وليس متكلفًا بسبب أماكن تصويره، فقد تعبنا كثيرًا حتى نخرج بمحتوى يليق بالجمهور».

وعن أصعب المشاهد التي صورها، يقول: «كل مشاهد العمل صعبة، وكما يُقال (ماستر سين)، فنحن لم نصور مشهدًا سهلًا. كل المشاهد صعبة، ومشاهد الأكشن كانت أسهلها بالنسبالي، فالأكشن أمره سهل، لكن هناك مشاهد درامية صعبة، وقد صورناها على أفضل شكل ممكن».

مسلسل «ضرب نار» يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل «اللي مالوش كبير»، كما يضم المسلسل كلًا من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.

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