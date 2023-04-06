الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جنازة عسكرية لمدير أمن بورسعيد فى سوهاج (صور)

جنازة عسكرية لمدير
جنازة عسكرية لمدير أمن بورسعيد

شيّع أهالي قرية الحريدية بمركز المراغة في سوهاج، صباح اليوم الخميس، جثمان اللواء مدحت عبدالرحيم، مدير أمن بورسعيد، في جنازة عسكرية مهيبة.

وكان عبدالرحيم قد لقي مصرعه، أمس الأربعاء، في حادث سير على محور 30 يونيو، بطريق بورسعيد- الإسماعيلية.

شارك في الجنازة جمع غفير من أهالي القرية والقيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة سوهاج، بحضور اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، واللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج.

وقالت مصادر إن مدير أمن بورسعيد كان يستقل سيارته الشخصية بمفرده، وتعرض لحادث انقلاب على طريق «الإسماعيلية- بورسعيد».

وتوجه عدد كبير من القيادات الأمنية والضباط بمديرية أمن بورسعيد إلى موقع الحادث، ونقل جثمان اللواء مدحت عبدالرحيم إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتوديعه.

ونعى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ببالغ الحزن والأسى، اللواء مدحت عبدالرحيم، أحد رجال الشرطة المصرية المخلصين، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

جنازة عسكرية لمدير أمن بورسعيد
جنازة عسكرية لمدير أمن بورسعيد
جنازة عسكرية لمدير أمن بورسعيد
جنازة عسكرية لمدير أمن بورسعيد
جنازة عسكرية لمدير أمن بورسعيد
جنازة عسكرية لمدير أمن بورسعيد
IMG_٢٠٢٣٠٤٠٦_١٠٠٧٣٥
IMG_٢٠٢٣٠٤٠٦_١٠٠٧٣٥
جنازة عسكرية لمدير أمن بورسعيد
جنازة عسكرية لمدير أمن بورسعيد
أهالى القرى الإسماعلية الصبر والسلوان القيادات التنفيذية اللواء عادل الغضبان محافظ اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اللواء مدحت عبد الرحيم بمحافظة سوهاج جنازة عسكرية حادث انقلاب

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