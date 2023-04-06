بعد قليل.. خروج "الكوماندا" من السجن في الحلقة 15 من مسلسل ضرب نار

دقائق قليلة ويبدأ عرض الحلقة 15 من مسلسل "ضرب نار" على قناة On، وكان قد أعلن الفنان أحمد العوضي عن بعض تفاصيلها عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، والتي ستتضمن خروجه من السجن الذي قضى به 5 سنوات؛ بسبب اتهامه في قضية اتجار بالأدوية المغشوشة.

مسلسل ضرب نار الحلقة الـ15

وكانت شهدت الحلقات السابقة من مسلسل "ضرب نار"، تصاعدًا في أحداث السيناريو الدرامي، بداية من هروب جابر الكوماندا الذي يقدم شخصيته الفنان أحمد العوضي، من قريته في محافظة سوهاج؛ بسبب ملاحقة الثأر له دون ذنب، حتى استقراره في منطقة شبرا، حيث التقى بالفنانة ياسمين عبد العزيز التي تقدم شخصية مُهرة أبو الليل، ليشهد المسلسل الرمضاني تعرضهما للعديد من الأزمات.





تصاعد الأحداث في الحلقة 15 مسلسل ضرب نار

وينتظر متابعو مسلسل "ضرب نار"، خروج جابر الكوماندا من السجن، للانتقام من الشخصيات التي قامت بخيانته طوال الحلقات السابقة، وبالأخص زوجته التي قامت بخلعه أثناء فترة حبسه، وتزوجت من "زيدان" الذي يقدم شخصيته الفنان ماجد المصري، بعد أن استطاع إقناع مُهرة بالزواج منه، وترك جابر الكوماندا بسبب سمعته المشوهة.



ويُذكر أيضًا أن جابر الكوماندا يريد الانتقام بشدة من "سامي" الذي يقدم شخصيته الفنان أحمد الرافعي؛ كونه السبب الرئيسي في إيداعه بالحبس، بعد أن قدم بلاغ ضده يتهمه فيه بالإتجار في الأدوية المضروبة، ورصدت كاميرات المراقبة حقيقة تورطه في ذلك الأمر المشبوه.

موعد عرض الحلقة 15 مسلسل ضرب نار

تعرض الحلقة 15 من مسلسل ضرب نار بعد قليل على قناة On، في تمام الساعة العاشرة مساءً، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية، وتُعاد الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحًا.