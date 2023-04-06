الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

يحيوا به «حياة كريمة».. معلومات عن حي الأسمرات الذي زاره الرئيس اليوم

زيارة الرئيس السيسي
زيارة الرئيس السيسي إلى حي الأسمرات

أدار الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم حوارا مع سكان حي الأسمرات، وذلك خلال تناوله وجبة الإفطار معهم، إذ يعد هذا الحي تجربة فريدة نقل إليها سكان العشوائيات ليجدوا فيه حياة كريمة.

وترصد “الدستور” أبرز المعلومات عن حي الأسمرات.

- يقع في محافظة القاهرة وتحديداً بـ”حي المقطم”.
-  الهدف من إنشائه القضاء على مشكلة انتشار العشوائيات.
- عملت الحكومة على نقل سكان العشوائيات إلى حي الأسمرات حيث تتوافر بها كافة المرافق والخدمات.
- تستوعب تلك المدينة الجديدة ما يقارب من 15 ألف أسرة حيث تم بنائها على مساحة تصل إلى 185 فدان، أما عن عدد الوحدات بها فقد بلغ 18420 وحدة من الوحدات السكنية، والجدير بالذكر أن تلك المدينة تم إنشائها على 3 مراحل وتلك المراحل هي:

المرحلة الأولى: الأسمرات 1:
المرحلة الأولى مُولت من قِبل “صندوق تطوير العشوائيات” و من خلال موازنة “محافظة القاهرة”، وبلغت تكلفتها 850 مليون جنيه حيث تم بنائها على مساحة 65 فدان وتحتوي على 6285 وحدة سكنية.

المرحلة الثانية: الأسمرات 2:
أنشأت هذه المرحلة  تمويلاً من قِبل “صندوق تحيا مصر” وبلغت تكلفتها حوالي 700 مليون جنيه، أما عن عدد الوحدات السكنية فقد بلغت 4722 وحدة سكنية غير الإنشاءات الخاصة للمرافق والخدمات، وتم بناء تلك المرحلة على مساحة 61 فدان.

المرحلة الثالثة: الأسمرات 3:
تم إنشائها خصيصاً لاستيعاب سُكان منطقة “أكشاك أبو السعود” وبعض الأحياء الأخرى، أما عن تكلفة تلك المرحلة فقد بلغت ما يقارب من "مليار جنيه"، وهي تقع على مساحة تصل إلى 62 فدان، وتحتوي بداخلها على وحدات سكنية بلغ عددها 7440 وحدة سكنية "دور أرضي + 9 أدوار متكررة".

جدير بالذكر أن تجربة نقل سكان العشوائيات إلى حي الأسمرات نالت رضاء جميع السكان الذين انتقلوا إلى هناك، حيث اختلفت الأوضاع كليا بعد أن قضوا هؤلاء سنوات في فقر مدقع.

ئيس عبد الفتاح السيسي 50 مليون جنيه اختل ابرز المعلومات الأسمرات

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