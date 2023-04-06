«بقول لربنا شكرًا».. رسائل الرئيس السيسي خلال إفطاره في حي الأسمرات

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسائل كثيرة للمصريين، خلال الحوار الذي أداره مع أهالى حي الأسمرات، اليوم الخميس، وذلك على هامش تناوله وجبة الإفطار مع مجموعة من مواطني حي الأسمرات وبعض القيادات الشعبية وأعضاء مجلس النواب.

"شرف لينا إننا قدرنا ننقلكم لحي الأسمرات"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ردا على إحدى السيدات، وتدعى نعمة من أهالى الأسمرات: "شرف لينا إننا قدرنا ننقل الناس لحي الأسمرات".

وأضاف الرئيس السيسي: "كنا بنحلم بالموضوع دة وربنا أراد وكل ما هتعملوا أكتر هتخلوا الحلم له معنى أكبر بكثير، وبالمناسبة محدش مننا ليه فضل عليكم، لأن الفلوس دى فلوس مصر، ومحدش بيجيب حاجة من جيبه، وجميل قوى أننا نحس أنكم بتحبوا بعض أكثر، وبتساعدوا بعض أكثر، ومش عاوز أقول ندفن كل اللى فات ونبص لقدام، انتم مع بعض واحنا معكم".

"حلمي ماشي في طريقه"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه طالما الناس فى أحسن حال يبقى حلمي ماشي في طريقه.

وأضاف الرئيس السيسي: "حلمى لم ينته، وأتمنى أرى كل المصريين وهما في أحسن حال".

"رسالة إلى أحد الأطفال"

ووجه الرئيس السيسى رسالة للطفل يوسف عبدالله، أحد طلاب مبادرة جيل جديد: "كنت بمشى بشوف مناطق صعبة وأنا إنسان عادي زيك كده، وكنت أقول لو إيدى طالت هعمل، ودة كان حلم وربنا أراد".

"عايزين نعمل برامج مخلصة"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى ردا على إحدى السيدات وتدعى نعمة من أهالى الأسمرات: "دائمًا بقول للمسئولين عاوزين نعمل برامج مخلصة علشان انتوا أهلنا وأنا بتشرف أن أنتم أهلي وأنا راجل بسيط زيكم والبركة فى ربنا والشكر دائمًا موصول لله وهو اللي قدرنا نعمل ده".

"بقول لربنا شكرًا"

وتابع الرئيس السيسي: "بنقول لربنا شكرا لو حد فينا مش بيقرأ ويكتب ما نستخسرش نعلمه لو حد فينا بيشتغل لازم يعلم اللي مش بيعرف مش عاوزين حد بينا فقير طول ما القلوب مع بعض ربنا هيساعد بأفكار ودعم، وربنا يقدرنا على كل حاجة جميلة واللى اتعمل مش بيا لوحدى بينا كلنا وكل المسئولين لهم دور فى هذا وبقولهم متشكرين ونشتغل أكثر".

"المفروض ولادنا ميشوفوش تعبير مش جميل"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى ردا على إحدى السيدات وتدعى نعمة من أهالي الأسمرات: "المفروض ولادنا ما يشوفوش فينا تعبير مش جميل وحتى لما نلاقي عمل في الدراما المفروض نتكلم ونحسن من كلامنا ومن سلوكنا ومحتاجين نراقب نفسنا يعنى حسيب رقيب والنهاردة يوم جميل بيكم كلكم وأنا في وسطكم في نعمة كبيرة".