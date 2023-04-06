الخميس 06 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: إفطار الأسرة المصرية يعكس رغبة الرئيس فى خلق جسور تواصل ممتدة مع الشعب

النائب أيمن محسب
النائب أيمن محسب

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن إفطار الأسرة المصرية الذي يدعو إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، نموذج مصغر للمجتمع المصري بكل أطيافه وفئاته وتنوعه السياسي والاجتماعي، مؤكدا أن حرص الرئيس على إقامة الإفطار كل عام منذ الدعوة الأولى في 2017 يعكس رغبة حقيقية في خلق جسور تواصل ممتدة مع الشعب المصري.

وقال عضو مجلس النواب، في بيان له اليوم، إن الرئيس اليوم كان حريصا على تأكيد التزام في مواصلة خطط التنمية التى بدأتها منذ سنوات من خلال العمل على تحسين المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، كذلك المشروعات القومية التى تزداد أهميتها ليس فقط من أجل دفع عجلة الإنتاج المحلي، ولكن لتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، حيث تحتاج مصر سنويا إلى مليون فرصة لاستيعاب الخريجين.

وأضاف محسب، أن إقامة إفطار الأسرة المصرية هذا العام من داخل حي الأسمرات، رسالة مهمة للغاية لما أنجزته الدولة على مدار سنوات في ملف العشوائيات، والعمل المستمر على تحسين جودة حياة المواطنين، حيث استوعب هذا الحي آلاف الأسر التى عانت من العشوائية وغياب الخدمات لتنتقل إلى وحدات سكنية كاملة المرافق ويتوافر بها كافة الخدمات.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المجتمع المصري يجني ثمار نجاح إفطار الأسرة المصرية الذي شهد العام الماضي إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي وعلى مدار عام تم الإفراج على مئات المحبوسين، وساهمت الدولة مع لجنة العفو في اتخاذ خطوات جادة نحو دمجهم اجتماعيًا، كذلك الدعوة إلى الحوار الوطني الذي تستعد مصر لبدء جلساته في الثالث من مايو القادم، ليكون محطة تاريخية في تاريخ مصر باعتباره أول حوار وطني جاد يتم بين جميع القوى الفاعلة والشعبية في المجتمع المصري.

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