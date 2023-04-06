الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محامي عبدالله السعيد: حصلنا على قرار ببطلان حكم الأهلى

عبد الله السعيد
عبد الله السعيد

أكد هاني زهران، محامي عبد الله السعيد، لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي، أنه نجح في الحصول على حكم ببطلان الحكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري باللجنة الأوليمبية المصرية بتغريم اللاعب لصالح النادي الأهلي.

وأكد زهران، أن النزاع بين الطرفين قد قارب على نهايته.

وجاء بيان محامي عبد الله السعيد على النحو الآتي: "بشأن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة لصالح اللاعب/ عبد الله السعيد ضد النادي الأهلي".

وكان عبد الله السعيد قد تقدم بشكوى أمام المحكمة الرياضية ضد قرار تغريمه والحجز على ممتلكاته لصالح الأهلي، والذي صدر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي.

وطالب اللاعب بإلغاء الحكم السابق بتغريمه 2 مليون دولار وتجميد أصوله، والذي صدر بدعوى خرقه بنود التعاقد.
 

عبد الله السعيد الاهلى هاني زهران محامي عبد الله السعيد

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