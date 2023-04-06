محمد فؤاد يهاجم الناقد طارق الشناوى بعد وصفه بـ"سيد قشطة"

شن الفنان محمد فؤاد، هجومًا على الناقد الفني طارق الشناوي، وذلك بعدما سخر منه لزيادة وزنه قبل جراحة التكميم، إذ وصفه بأنه "سيد قشطة".

وقال محمد فؤاد، خلال لقائه في برنامج "العرافة"، مع الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع عبر فضائية "النهار": "أقسم بالله العظيم ما عارف إيه العيب؟! الناس بقت تخاف تتكلم بصراحة، يعني ايه سيد قشطة؟َ! ده أنا أسجنك، لازم تبقى مؤدب، أنت كده مش متربي".

وأضاف: "لا أجرؤ على وصف أي شخص بهذا اللفظ، كيف يقول عليّ سيد قشطة؟! هل من اللائق أن أقول عليه قرد؟ ماذا تعلم جيلا من الصحفيين؟! عندما قابلته في السعودية كنا وسط ضيوف في وجود ترك آل الشيخ صافحني فصافحته وقبلت رأسه".

وأكد أنه اضطر لمصافحته بسبب الكاميرات الموجودة ووسائل الإعلام.