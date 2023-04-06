مسلسل "الصفارة" الحلقة الأخيرة.. طه الدسوقي أكبر تاجر مخدرات

بدأت الحلقة الأخيرة من مسلسل الصفارة بطولة الفنان أحمد أمين، وتدور أحداث الحلقة الأخيرة عن دخول صفقة تجمع كل من أحمد أمين وطه الدسوقي الذي يظهر في دور شقيق أحمد أمين، وبسبب أن هذه الصفقة غير مشروعة تعمد طه الدسوقي عمل دخول أحمد أمين إلى المكان الذي يتم فيه الصفقة.

تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل الصفارة

وفي صدمة أخرى تلقاها أحمد أمين فقد قال له السائق إن الصفقة التي تتم “غير مشروعة” قائلًا له: "أخوك تاجر أثار وهو أكبر تاجر أثار فى البلد وهو السبب فى سجنك"، وقال له السائق: "ياعم شفيق أنت راجل طيب وأنا حبيتك ولو عايز تتأكد ادخل شوف بنفسك".

تعرض الحلقة الـ 15 من مسلسل الصفارة للنجم أحمد أمين، مساء اليوم على قناة dmc الساعة 7.45 مساء والإعادة الساعة 12.45 صباحاً والساعة 12.15 ظهراً، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 10.45 مساء والإعادة الساعة 5.45 صباحاً والساعة 4.45 ظهراً هذا بالإضافة إلى العرض على منصة watch it الساعة 8 مساء.

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوي، إنعام سالوسة، تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبدالفتاح وإخراج علاء إسماعيل، ويعرض على قناة دي إم سي.

مسلسل “الصفارة” تدور أحداثه حول فؤاد مرشد سياحي يعيش ظروفا مادية صعبة فيقرر سرقة قطعة أثرية من أحد سكان واحة سيوة، وهي صفارة الملك توت التي تمكنه من إعادة الزمن 3 دقائق للماضي ليغير ما يشاء ثم يعود للزمن الحالي، ليدخل في رحلة تغيير الماضي لتحقيق كل أحلامه.

ويظهر الفنان أحمد أمين خلال أحداث مسلسله الجديد "الصفارة" بأكثر من لوك وشكل حسب الإطار الكوميدي الذي تدور حوله الأحداث، حيث ظهر "أمين" مرة بوزن زائد، ومرة بلطجي وباستايلات شعر مختلفة.