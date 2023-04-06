قبل الأخيرة.. مسلسل الصفارة الحلقة 14 يتصدر التريند بعد تطور كبير بالأحداث

تصدر مسلسل الصفارة الحلقة 14، قائمة تريندات مصر اليوم، ضمن الأعمال الدرامية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في السباق الرمضاني 2023، بعد أن شهد أحداثاً مشوقة خلال الحلقة 14، قبل الأخيرة.

ملخص أحداث مسلسل الصفارة الحلقة 14

وشهدت أحداث مسلسل الصفارة الحلقة 14، اكتشاف شفيق أن وجيه يتاجر في الآثار، إذ تبدأ أحداث الحلقة بخروج شفيق من السجن بعد قضاء سنوات، وبعدما خرج يجد شخصين في انتظاره الأول أسعد المجبراتى (محمد حسنى) والثانى يُدعى بومة، ويخبرانه بأن زوجته شيرين (آية سماحة) وشقيقه وجيه (طه دسوقى) ينتظرانه في الفيلا الخاصة به وسط دهشة من شفيق الذي لا يعرف أي تفاصيل حول ما يحدث له.

وينتقل المشهد إلى وجيه وهو يلعب بلياردو مع أشخاص يبدو عليهم الإجرام، ويكشف وجيه لهم أنه هو الذى سجن شقيقه شفيق، ويظهر وجيه صاحب هيبة كبيرة بين العاملين معه، بعدما تبين أن وجيه يتاجر في الآثار ويخطط مع رجاله لعملية تسليم جديدة، ويتم إخباره بأن شفيق خرج من السجن وسيعود إلى المنزل غداً لينبه وجيه على رجاله إبعاد شفيق عن غرفة العمليات.

ويذهب شفيق إلى وجيه ويخبره أنه اشتاق إليه، ويسأله عن عمله فيخفي عنه وجيه أنه يعمل في تهريب الاثار، ويخبره أنه يعمل في ملابس الأطفال، ويطلب منه وجيه أن يعمل معه في شركة الملابس ولكنه يرفض.

وكشفت الأحداث مسلسل الصفارة الحلقة 14 تخطيط وجيه أن يقوم بإدخال شفيق إلى السجن مرة آخرى، بعد اقتراح علاء "حاتم صلاح"، الذي يعمل معه أن يقوم بقتله، فيخبره وجيه أنه سيفكر في الموضوع.

ويقوم شفيق بتحضير عشاء رومانسي إلى شيرين وتعود شيرين من عملها ولا تهتم لكلامه وتخبره أن وجيه هو من يصرف عليه، ويجلس هو في المنزل ولا يعمل، وتطلب منه أن يقوم بإشغال وقته.

وكان آخر مشهد في مسلسل الصفارة الحلقة 14، حين تحدث شفيق، "أحمد أمين" مع والدته قائلًا: "إنتي قاعدة هنا ومش عارفه ابنك بيعمل إيه؟".

مواعيد عرض مسلسل الصفارة

ويعرض مسلسل الصفارة على قناة dmc الساعة 7.45 مساء والاعادة الساعة 12.45 صباحاً والساعة 12.15 ظهراً، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 10.45 مساء والاعادة الساعة 5.45 صباحاً والساعة 4.45 ظهراً هذا بالاضافة إلى العرض على منصة watch it الساعة 8 مساء.



أبطال مسلسل الصفارة

مسلسل "الصفارة" بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبد الناصر، وليد عبد الغنى، ولاء قداح، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر.