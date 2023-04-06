الخميس 06 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل كشف مستعجل الحلقة الأخيرة.. مودي الجزار يهدد سهام بالقتل بسبب لفلاشة

عبد الرحمن توتا
عبد الرحمن "توتا"

عرضت اليوم منصة "watch it" الحلقة الأخيرة من مسلسل "كشف مستعجل" الذي يقوم ببطولته النجوم مصطفى خاطر ومحمد عبدالرحمن وهنادي مهنا وإلهام وجدي، ويشاركهم البطولة هناء الشوربجي وعزت زين، وضيوف شرف كلا من محمد لطفي ومحمد علي رزق.

مسلسل كشف مستعجل الحلقة الأخيرة 

بدأت الحلقة باكتشاف دكتور سهام "محمد عبدالرحمن" مقتل سامية الطرابلسي، وظن أن زوجته لي لي "إلهام وجدي" هي التي قتلتها، فقرر حمايتها عن طريق إخفاء الجثة، واستعان بصديقه يوسف "مصطفى خاطر" ثم حملوا الجثة وذهبوا إلى منزل يوسف واستعانوا بالمخرج أمجد البنهاوي "محمد على رزق" لإلقاء الجثة في القمامة وقاموا بتصويره حتى لا يبلغ الشرطة.

في المقابل ذهب رجل الأعمال تاجر المخدرات إلى مودي الجزاز "محمد لطفي" وهدده بالقتل في حال عدم تسليمه الفلاشة، وهو ما يجعل مودي يذهب إلى سهام ويهدده بالقتل، ثم يذهب سهام مع يوسف لمنزله فيجد والدته "ليلى عز العرب" التي تكتشف أنه على قيد الحياة، بعد أن كانت تظن أنه مات، وتروي له تفاصيل وفاة زوجته في حادث سيارة واتهامه بقتل الشباب الذين تسببوا في الحادثة، فيستعيد يوسف ذاكرته.

مسلسل كشف مستعجل الحلقة 14| محمد عبد الرحمن يتحوّل لمجرم

يعرض مسلسل "كشف مستعجل" على شاشة قناة "الحياة" في تمام الساعة 9.30 مساء، ويعاد 4.30 صباحًا، و 1.30 ظهرًا، بينما يعرض على شاشة قناة "dmc" في تمام الساعة 11.30 مساء، ويعاد في تمام الساعة 8.30 صباحًا.

وتدور أحداث مسلسل "كشف مستعجل" في إطار لايت كوميدي، حول عدد من جرائم القتل التي يتورط بها "الشيف يوسف" برعاية مودي الجزاز، ويورط معه الدكتور النفسي "سهام عز الرجال"، بعد أن يخطب شقيقته "عاليا" ويعيش سهام في مأساة مع زوجته "لي لي" مدربة الكيك بوكس، بسبب قوتها وسيطرتها عليه.

الجدير بالذكر أن مسلسل "كشف مستعجل" بطولة مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، هنادي مهنا، وإلهام وجدي، ويشاركهم البطولة هناء الشوربجي وعزت زين، وضيوف شرف كلا من محمد لطفي ومحمد علي رزق وليلى عز العرب، والمسلسل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج شادي الرملي، وإنتاج كريم أبوذكري، ويعد المسلسل أول أعمال منصة watch it الأصلية لشهر رمضان.

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