الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

طاقم «كشف مستعجل» يحتفل بانتهاء التصوير

مسلسل «كشف مستعجل»
مسلسل «كشف مستعجل»

احتفل طاقم مسلسل «كشف مستعجل» بقيادة المخرج شادى الرملى، بالانتهاء من تصوير آخر مشاهد العمل فى موقع بمنطقة التجمع، بحضور أبطال المسلسل وصناعه.

حضر الاحتفال المنتج كريم أبوذكرى، والمنتج الفنى أمير المنشاوى، وأبطال العمل مصطفى خاطر ومحمد عبدالرحمن وهنادى مهنا وإلهام وجدى، وضيفا الشرف محمد لطفى وعزت زين.

وبدأ عرض «كشف مستعجل» حصريًا على منصة «watch it»، مع بداية الموسم الرمضانى، وتُعرض الحلقة الأخيرة منه على المنصة، غدا الخميس، على أن يبدأ عرض العمل تليفزيونيًا بداية من غد الجمعة الموافق ١٦ رمضان، على قناتى «الحياة» و«dmc».

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