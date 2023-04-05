طاقم «كشف مستعجل» يحتفل بانتهاء التصوير

احتفل طاقم مسلسل «كشف مستعجل» بقيادة المخرج شادى الرملى، بالانتهاء من تصوير آخر مشاهد العمل فى موقع بمنطقة التجمع، بحضور أبطال المسلسل وصناعه.

حضر الاحتفال المنتج كريم أبوذكرى، والمنتج الفنى أمير المنشاوى، وأبطال العمل مصطفى خاطر ومحمد عبدالرحمن وهنادى مهنا وإلهام وجدى، وضيفا الشرف محمد لطفى وعزت زين.

وبدأ عرض «كشف مستعجل» حصريًا على منصة «watch it»، مع بداية الموسم الرمضانى، وتُعرض الحلقة الأخيرة منه على المنصة، غدا الخميس، على أن يبدأ عرض العمل تليفزيونيًا بداية من غد الجمعة الموافق ١٦ رمضان، على قناتى «الحياة» و«dmc».