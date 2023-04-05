الأربعاء 05 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل كشف مستعجل الحلقة 14| محمد عبد الرحمن يتحوّل لمجرم

كشف مستعجل
كشف مستعجل

حلقة واحدة تفصلنا عن الحلقة الأخيرة من مسلسل كشف مستعجل للنجم محمد عبد الرحمن، والذي يُعرض حصريًا على منصة Watch It، وكشفت الحلقة الرابعة عشر من المسلسل عن محاولة دكتور سهام (محمد عبد الرحمن) معرفة مكان الفلاشة الذي سرقها يوسف (مصطفى خاطر) بسبب خطورتها التي قد تتسبب في مقتلهما.

مسلسل كشف مستعجل الحلقة 14

تحوّل دكتور سهام إلى مجرم واقنع يوسف بذلك حتى يتمكن من السيطرة عليه بعد فقدان ذاكرته، كما ذهب الاثنان إلى شقة يوسف ليبحثان عن الفلاشة، وبعدما وجدها قرر دكتور سهام إعطائها لفريال، السيدة التي سرقها يوسف منها، وفي الوقت نفسه يواجه دكتور سهام تهمة الخيانة بسبب خروجه المستمر مع يوسف دون مبرر، وبسبب أيضًا فريال التي أتت له إلى المنزل فأثارت غيرة زوجته.

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مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل

ومن المقرر أن يُعرض مسلسل كشف مستعجل في النصف الثاني من شهر رمضان بدايةً من يوم 16 على قناة dmc في تمام الساعة 11:30 مساءً والإعادة 8:30 صباحًا، وعلى قناة الحياة الساعة 9:30 مساءً، والإعادة الساعة 4:30 فجرًا و1:30 ظهرًا، بعدما عُرض على منصة Watch It في النصف الأول من الشهر.

ويتكون مسلسل كشف مستعجل من 15 حلقة، ويشارك محمد عبد الرحمن في بطولته النجوم مصطفى خاطر، هنادي مهنا، إلهام وجدي، ميمي جمال، أشرف عبد الغفور، ليلى عز العرب، محمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى.

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