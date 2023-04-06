الرئيس السيسى: حريصون على دعم أصحاب الحرف اليدوية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى حرصه الدائم على دعم أصحاب الحرف اليدوية والاطمئنان عليهم ومعرفة احتياجاتهم، سواء كانت معدات أو ماكينات أو أماكن للعمل على منتجاتهم أو عرضها، من أجل توفير كل ما يحتاجون إليه.

جاء ذلك خلال تفقد الرئيس السيسى، اليوم الخميس، لمعرض الأسر المنتجة بمدينة الأسمرات، حيث كان فى استقباله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وفور دخول الرئيس للمعرض استقبله عدد من الأطفال، وهنأهم الرئيس، كما تفقد الرئيس أحوال العارضات والعاملات بمعرض الأسر المنتجة بمدينة الأسمرات، وأعرب الرئيس السيسى عن سعادته بلقائهن.

وذكرت إحدى العارضات أنها تعلمت بقصور الثقافة النحت على النحاس والطباعة والرسومات، فيما قالت عارضة أخرى بالمعرض: "لدينا المشغولات اليدوية والكروشيه من بواقى القماش، والشنط المطعمة بالخرز، ويعمل معى العديد من الأفراد وتدربنا بقصر الثقافة، ونستطيع الآن تدريب فريق كامل، والعمل سارى بشكل جيد ونقوم شهريا بعمل معرض بمجمع الخدمات لعرض منتجاتنا".

وقامت سيدة أخرى من المعرض بشرح منتجاتها للرئيس قائلة:" مادة الريزن نضعها فى قوالب سيلكون نضع بها الأشكال وعليها المادة الصلبة، ويعمل معى 7 أشخاص وكلنا من أهالى الأسمرات".

وتسائل الرئيس عن حركة بيع تلك المنتجات وهل عليها إقبال، فأجابته أن العمل يسير بشكل جيد، كما سألهم الرئيس السيسى عن أحوالهم فى المساكن الجديدة بمدينة الأسمرات وهل هى مناسبة أم لا، فأجابوه:"بأن الحى يوفر لهم كل شئ، بالإضافة إلى عنصرى الأمن والأمان"، وأعربوا عن شكرهم للرئيس السيسى.

وتفقد الرئيس السيسى الأعمال اليدوية لإحدى العارضات بصحبة المهندس حسن الغندور رئيس حى الأسمرات، والتى قالت: "نشكر حضرتك لأنك وفرت لنا حياة كريمة لنا ولأولادنا ونشكر قصر الثقافة أيضًا".

من جانبه، قال المهندس حسن الغندور رئيس حى الأسمرات، إن المعرض تعود أرباحه على أكثر من 1400 أسرة من أهالى حى الأسمرات، حيث نقوم بتصدير السبح للسعودية، وملابس داخلية لألمانيا صنعت من داخل الأسمرات، وسجاد يدوى حرير لأسبانيا وأمريكا.

بدوره، طلب أحد الأطفال من الرئيس السيسى التقاط صورة تذكارية معه ومع الطلاب والطالبات من الجيل الجديد ليوافق الرئيس.

عقب ذلك توجه الرئيس لمقر مأدبة إفطار الأسرة المصرية مع أهالى مدينة الأسمرات.