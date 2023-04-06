مسلسل حضرة العمدة الحلقة 15| مواعيد العرض والقنوات الناقلة والإعادة

تعرض بعد قليل، الحلقة 15 من مسلسل "حضرة العمدة"، بطولة النجمة روبي، ومجموعة كبيرة من النجوم والفنانين، على شبكة قناة الحياة الفضائية فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 15

وينتظر متابعي المسلسل ومحبي الدراما الرمضانية عرض الحلقة 15، لمسلسل حضرة العمدة، ومن المقرر أن تشهد العديد من الأحداث المليئة بالإثارة، والتشويق، والأحداث المتلاحقة.

مواعيد إعادة الحلقة 15 لمسلسل حضرة العمدة وتردد قناة الحياة

ومن المقرر أن يتم إعادة الحلقة الخامسة عشر، من مسلسل حضرة العمدة، 3 مرات المرة الأولى فى تمام 2:30 صباحًا، والثانية فى تمام 10:30 صباحًا، أما الثالثة فى تمام الساعة 4:30 مساء، كما تعرض على قناة الحياة دراما الساعة 10 مساء والإعادة الساعة 8 صباحاً والساعة 2.15 ظهراً، بالإضافة إلى عرض الحلقات يوميا على منصة watch it الساعة 8.30 مساء.

تردد شبكة تلفزيون الحياة هو 12206،الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 5/6.

أحداث مسلسل حضرة العمدة

مسلسل “حضرة العمدة” ينتمى إلى نوعية الأعمال الدرامية الإجتماعية، وتدور أحداثه كاملة داخل قرية “تل شبورة” قرية رمزية يرصد خلالها حياة ومعيشة مجتمع بأكمله ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والثقافية والسياسية المهمة منها ختان الإناث، والهجرة غير الشرعية، وتجارة المخدرات، وزواج القاصرات، وتمكين المرأة، وغيرها.

كما يسلط المسلسل الضوء على قضية التطرف الدينى، ومناقشة الفنون والآداب وتأثيرها القوي على المجتمعات ودوره فى مواجهة الأفكار المغلوطة باعتبار أن الفن سلاح قوي ضد الإرهاب.

صناع وأبطال مسلسل حضرة العمدة

يشارك في بطولة مسلسل حضرة العمدة، نخبة كبيرة من النجوم والنجمات الكبار منهم روبي، وسميحة أيوب، محمود حافظ، محمد محمود عبدالعزيز، أحمد رزق، دينا، أحمد بدير، صلاح عبدالله، وفاء عامر، كريم عبد الخالق، حسام داغر، إيهاب فهمي، بسمة، نهلة سلامة، صولا عمر، والمسلسل من تأليف إبراهيم عيسى، وإنتاج مجموعة فنون مصر لمالكيها المنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج عادل أديب.