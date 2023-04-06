الخميس 06 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 15| مواعيد العرض والقنوات الناقلة والإعادة

حضرة العمدة
حضرة العمدة

تعرض بعد قليل، الحلقة 15 من مسلسل "حضرة العمدة"، بطولة النجمة روبي، ومجموعة كبيرة من النجوم والفنانين، على شبكة قناة الحياة الفضائية فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 15 

وينتظر متابعي المسلسل ومحبي الدراما الرمضانية عرض الحلقة 15، لمسلسل حضرة العمدة، ومن المقرر أن تشهد العديد من الأحداث المليئة بالإثارة، والتشويق، والأحداث المتلاحقة.

 

مواعيد إعادة الحلقة 15 لمسلسل حضرة العمدة وتردد قناة الحياة

ومن المقرر أن يتم إعادة الحلقة الخامسة عشر، من مسلسل حضرة العمدة، 3 مرات المرة الأولى فى تمام 2:30 صباحًا، والثانية فى تمام 10:30 صباحًا، أما الثالثة فى تمام الساعة 4:30 مساء، كما تعرض على قناة الحياة دراما الساعة 10 مساء والإعادة الساعة 8 صباحاً والساعة 2.15 ظهراً، بالإضافة إلى عرض الحلقات يوميا على منصة watch it الساعة 8.30 مساء. 

مسلسل حضرة العمدة.. روبى تتصدر "تويتر" بعد مشهد التطرف الدينى

تردد شبكة تلفزيون الحياة هو 12206،الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 5/6.

أحداث مسلسل حضرة العمدة

مسلسل “حضرة العمدة” ينتمى إلى نوعية الأعمال الدرامية الإجتماعية، وتدور أحداثه كاملة داخل قرية “تل شبورة” قرية رمزية يرصد خلالها حياة ومعيشة مجتمع بأكمله ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والثقافية والسياسية المهمة منها ختان الإناث، والهجرة غير الشرعية، وتجارة المخدرات، وزواج القاصرات، وتمكين المرأة، وغيرها.

كما يسلط المسلسل الضوء على قضية التطرف الدينى، ومناقشة الفنون والآداب وتأثيرها القوي على المجتمعات ودوره فى مواجهة الأفكار المغلوطة باعتبار أن الفن سلاح قوي ضد الإرهاب.

صناع وأبطال مسلسل حضرة العمدة

يشارك في بطولة مسلسل حضرة العمدة، نخبة كبيرة من النجوم والنجمات الكبار منهم روبي، وسميحة أيوب، محمود حافظ، محمد محمود عبدالعزيز، أحمد رزق، دينا، أحمد بدير، صلاح عبدالله، وفاء عامر، كريم عبد الخالق، حسام داغر، إيهاب فهمي، بسمة، نهلة سلامة، صولا عمر، والمسلسل من تأليف إبراهيم عيسى، وإنتاج مجموعة فنون مصر لمالكيها المنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج عادل أديب.

اقرأ أيضاً

مسلسل حضرة العمدة.. روبى تتصدر "تويتر" بعد مشهد التطرف الدينى

مسلسل حضرة العمدة مسلسلات رمضان 2023 مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة قنوات عرض مسلسل حضرة العمدة الحلقة 15 موعد عرض مسلسل روبي تفاصيل احداث مسلسل حضرة العمدة قصة مسلسل حضرة العمدة مسلسلات المتحدة المتحدة شهر الفرحة مسلسل حضرة العمدة الحلقة 15 مسلسل حضرة العمدة الحلقة الخامسة عشر مواعيد اعادة مسلسل حضرة العمدة حضرة العمدة

الأكثر قراءة

وفاة شاب فى انفجار لعبة بازوكا فى جسده بالوادى الجديد

إحالة مسئول بأحد البنوك للمحاكمة لاختلاسه مبلغ تعدى 2 مليون من عهدته

مسلسل "جعفر العمدة" الحلقة 15.. وفاة فاطمة والدة سيف

مسلسل "الكبير أوي 7" الحلقة 15.. "جوني" يكتشف حقيقة خيانة هدرس

"المحمية" الحلقة 15.. جد حمزة وفرح يسترد عافيته ويتعرض لتطفل نديم الصياد

"المصريين outdoor" ومجموعة "الفخر" تبرمان اتفاقية تعاون فى مجال التكنولوجيا الحديثة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الشخوص المريبون!

القس رأفت رؤوف الجاولي

القيم الانسانية

مدحت بشاى

دعونا نحلم بدولة الحُسن والجمال

خالد حريب

الكتيبة 101

د هند جاد

دمجهم وتمكينهم.. بدل من العطف عليهم

محاسن السنوسي

«حرملك جعفر العمدة»

أحمد الصغير

الحلقة الأجمل والأجرأ للشيخ خالد الجندى..!

ماجد حبته

تجربتنا التنموية.. والبنك الإفريقى للتنمية

صور

الرئيس السيسى خلال تفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

رمضان فى شوارع المحروسة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تغلق مجالها الجوى وتغير مسار الطائرات بعد القصف الصاروخى من لبنان

معادلة جديدة.. ماذا يعنى الهجوم الصاروخى على شمال إسرائيل من لبنان؟

تفاصيل إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان على شمال إسرائيل.. من المتورط؟