الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 70 طن مخلفات خلال حملات نظافة بأحياء وقري المنيا

حملات نظافة مكثفة
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا

 

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة من شوارع أحياء المدينة ومداخل وشوارع ونقاظ التجمع بالقري التابعة لها وقامت برفع 70 طن مخلفات وقمامة ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي.

 

قال عصام معبد رئيس الوحدة المحلية بقرية بني محمد سلطان أن قسم البيئه بالوحدة المحلية بقريه بني محمد سلطان  تمكن من رفع ما يقرب من ٤٠ طن مخلفات بطريق مصر اسوان الزراعى أمام قرية ماقوسه وعزبة الجارحي ومدخل كدوان قبلى وبحرى وعمارات الأوقاف بماقوسه ونقلها للمقلب العمومى بالظهير حفاظا علي مظهر وجمال القرية وتوفير بيئة صحيه واستكمالا لزرع الأشجار المثمرة والزينه ضمن حملة ١٠٠ مليون شجره تم زراعة باقى الأشجار التى تم استلامها من إدارة المشاتل خارج سور الوحده وداخل سور الوحده الصحيه ببنى محمد سلطان.

 

وأضاف بلال طه رئيس حي غرب أن قسم البيئه بحى غرب مدينة المنيا تمكن من رفع ما يقرب من ٣٠ طن مخلفات وتراكمات موجوده بأماكن التجميع اليوميه بشوارع واورقة الحى وبجميع الورادى ونقلها للمقلب العمومى بالظهير الصحراوى حفاظا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والاوپئه وخاصة فيروس كورونا.

 

كما واصل قسم البيئه التابع لحي شمال رفع التراكمات والمخلفات المتواجدة بشوارع و أروقة الحي و رفع الأتربة من على جانبي الطرق الرئيسية والفرعية حفاظا على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة ومنعا لانتشار الأمراض.

 

من جانبه أكد اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا والتي شدد خلالها على مواصله حملات النظافة بكافة شوارع المدينة والقري التابعة لها لتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة وخاصة فيروس كورونا المستجد وللحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري.

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المنيا رفع 70 طن مخلفات حملات نظافة بأحياء وقري مركز المنيا عصام معبد رئيس قرية بني محمد سلطان اللواء هاني بدوي رئيس مركز المنيا

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