الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وفاة طالب الطب ثالث ضحايا حادث تصادم فاقوس بالشرقية

جثة
جثة

لقي طالب بكلية الطب مصرعه، متأثرًا بإصابته بعد احتجازه داخل المستشفى لتلقى العلاج، بسبب حادث تصادم، ليلحق بصديقيه اللذين توفيا معا يوم وقوع الحادث فى نهاية شهر يناير الماضي. 

ويستعد أهالي فاقوس لتشيع جثمان الطالب "أحمد . س"، فور وصول الجثمان من المستشفي.

البداية شهدت مدينة فاقوس، حادث تصادم مروع بين سيارة ملاكى يستقلها 3 طلاب بكلية الطب بجامعة الزقازيق وسيارة نقل جامبو، وأسفر الحادث عن وفاة اثنين من الطلاب وسائق السيارة فيما أصيب الثالث، طالب بكلية الطب" الذى رحل اليوم متأثرا بإصابته، بعد احتجازه بالعناية المركزة.

طالب كلية الطب المستشفى حادث تصادم وقوع الحادث سيارة ملاكي

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