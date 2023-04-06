الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مشروعك" يقدّم أكثر من 2 مليار و318 مليون جنيه تمويلات ببني سويف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس إن إجمالي قيمة المشروعات التي تم تمويلها "من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية مشروعك قد وصل إلى 2 مليار و318 مليون و103 ألف جنيهاً استفاد منها  15 ألف و402 مشروعاً صغيراً، توفر آلاف من فرص عمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، وذلك منذ انطلاق المبادرة في مايو 2015 وحتى 18 مارس 2023.

وأكد المحافظ على أهمية المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين (غيرالموظفين) وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك.

ولفت إلى أن هذه المبادرة عزًزت بشكل ملموس من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع  الشباب للإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،وتشجيع ثقافة العمل الحر ،والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الدوري، الذي تعده نهى محمد مدير "مشروعك" على مستوى المحافظة، وتضمن الإشارة إلى أنه يتم التقدم للحصول على القروض من خلال مقرات المشروع بالمراكز السبع (الشباك الواحد) لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة.

ونوهت مدير "مشروعك" عن توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بأهمية واستمرار المتابعة للمقرات والمتقدمين من خلال لجان بالمراكز والتي تقوم بالمرور على المشروعات لرصد المشكلات والعقبات والتأكد من جدية المقترضين ويتم إعداد تقارير أسبوعية وشهرية وعمل اجتماعات بمسؤولي المقرات وممثلي الجهات المشاركة في المشروع واستقبال المواطنين المتقدمين بالمكتب لتذليل العقبات ومتابعة وتطوير الأداء للعمل على تعظيم الاستفادة من المشروع.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف القطاعات الصناعية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بني سويف فرص عمل

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