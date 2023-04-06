«الزراعة» تفحص 527 ألف طن بطاطس تصدير

قالت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، إن إجمالي كميات بطاطس المائدة المعدة للتصدير للدول المختلفة، والتي تم فحصها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مارس الماضي، بلغ حوالي ٥٢٦ ألفا و٤٢٩ طنا، بإجمالي عينات ٢٠ ألفا و٤٧٠ عينة.

وأضافت «بلابل» أن إجمالي عدد العينات التي تم فحصها خلال شهر مارس بلغ حوالي ٩٧١٦ عينة، تمثل كمية إجمالية حوالي ٢٤٧ ألفا و٦٦٢ طنا.

وأشارت بلابل، وفقا لتقرير رسمي استعرضت خلاله إنجازات المشروع، خلال شهر مارس الماضي، إلى أنه فيما يتعلق بعدد عينات الفحص الظاهري لعمر ٧٥ يوما من الزراعة فقد بلغت خلال شهر مارس حوالي ٥٦٠ عينة للشتوي، و٢٦٦ عينة للصيفي، فيما بلغ الإجمالي العام منذ بداية العام وحتى نهاية مارس حوالي ٧٩٤٧ عينة للشتوي، و٦٩٨ للصيفي.

وأوضحت أن إجمالي المساحات الخالية من العفن البني في البطاطس، بمختلف محافظات الجمهورية، بلغ حتى الآن حوالي ٦٤٢ ألف فدان، كذلك بلغ إجمالي المساحات التي تمت صيانتها حوالي ٧٢٣٤ فدانا، كما بلغ إجمالي مساحات زراعات العروة الشتوية حوالي ٦٨ ألف فدان، بينما إجمالي مساحات العروة الصيفية حوالي ٢٨ ألف فدان وذلك حتى نهاية مارس الجاري.

وأكدت بلابل مشاركة المشروع هذا العام بعدد من المنافذ ضمن مبادرة فخامة رئيس الجمهورية لمحاربة الغلاء، ومبادرة وزارة الزراعة "من خير مزارعنا لأهالينا"، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومن بينها منفذ بيع دائم لبيع البطاطس في مقر المشروع بالدقي، والمنافذ المتحركة في محافظتي المنوفية وبني سويف، فضلا عن منفذ بمعرض حديقة الأورمان، بالجيزة، وذلك في إطار الدور الذي يقوم به المشروع للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، ومحاربة الغلاء.

وفيما يتعلق بأعمال وحدة الرصد والمتابعة، أكدت مدير المشروع أنه تتم متابعة أعمال مهندسي المناطق الخالية يوميا، فضلا عن متابعة زراعات العروة الشتوية (العروة التصديرية) لموسم 2022-2023 وإدراجها في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل (46 حوشه، 760 جهازا) بمساحة (68 ألف فدان)، فضلا عن متابعة حصاد العروة الشتوية لموسم (2022-2023) حيث تمت متابعة حصاد عدد (322) بيفوت خلال شهر مارس من خلال منصة planet، وتحرير عدد محاضر (3600 محضر حصاد) للبطاطس الخام المعدة للتصدير، ليصبح الإجمالي العام لعدد محاضر العروة الشتوية (17700 محضر حصاد لعدد 633 بيفوت).

وأوضحت أنه تم استكمال إدخال بيانات زراعات العروة الصيفية في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل (23 حوشه، 345 جهازا) بمساحة (28 ألف فدان)، كما يتم استخدام تقنية الاستشعار عن بُعد لعمل بعض التحليلات اللازمة: ملوحة التربة، رطوبة النبات، وصحة النبات على جميع البيفوتات المعتمدة لزراعات العروة الصيفية، كذلك تم رفع نتائج التحليلات وبيانات الحصاد اليومية على رابط الخدمة الرقمية للمستثمرين والمزارعين (تابع مزرعتك).