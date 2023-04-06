وزيرة التضامن: 225 ألف جنيه قيمة المستوى الأول لحج الجمعيات

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية مستويات حج الجمعيات خلال موسم الحج للعام الحالي 2023.

وأكدت القباج أن مستويات الحج جاءت كالآتي:-

- المستوى الأول بمبلغ 225 ألف جنيه شامل قيمة تذكرة الطيران والوجبات مقسمة بين 193 ألف جنيه + 32 ألف جنيه قيمة تذكرة الطيران.

- المستوى الثاني بمبلغ 186500 جنيه شامل قيمة تذكرة الطيران والوجبات «157500 جنيه + 29 ألف جنيه قيمة تذكرة الطيران».

- المستوى الثالث بمبلغ 171 ألف جنيه شامل قيمة تذكرة الطيران والوجبات «142 ألف جنيه + 29 ألف جنيه قيمة تذكرة الطيران».

وأكدت القباج أنه تم التنسيق مع شركة مصر للطيران لنقل الحجاج عبر الشركة من خلال استخدام مطار المدينة المنورة سواء في الذهاب أو العودة حرصًا على راحة الحجاج والسماح باستخدام بعض المطارات الإقليمية بمصر المصرح لها بنقل الحجاج مع توفير خدمة نقل الحجاج من المحافظات إلى المطارات المصرية سواء في الذهاب أو العودة.

وأشارت إلى أنه تقدم 22 ألف مواطن ومواطنة بطلب حج للجمعيات الأهلية، وهو ما يلقي مسئولية أكبر على مجلس أمناء المؤسسة في اختيار أفضل البرامج لهذا العام وبأسعار مناسبة، وخدمات ذات تميز سواء في الفنادق أو الإشراف أو وسائل النقل والشعائر.

وأكدت القباج أنه تم التنسيق الكامل بين وزارتي التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة في توقيع الكشف الطبي على الحجاج الفائزين بالقرعة للتأكد من سلامة حالتهم الصحية وفقًا للاشتراطات المعلنة، وكذلك سيتم تخصيص عيادات بمقر إقامة الحجاج سواء بمكة أو المدينة المنورة لتقديم الرعاية الصحية للحجاج طوال فترة الرحلة ومتابعة حالتهم، كما تم توفير حقيبة نظافة شخصية Hygiene Kit بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر المصري.

جاء ذلك خلال فعالية إجراء القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1444هـ- 2023م، والتى تقام بالحي الحكومي فى العاصمة الإدارية.