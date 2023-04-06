الخميس 06 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وفاة طفلة متأثرة بإصابتها فى انفجار أسطوانة بوتاجاز بالشرقية

جريدة الدستور

لفظت الطفلة علياء مسلم من مصابي حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز بالشرقية أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها داخل مستشفى الحسينية المركزى.

وكان مستشفى الحسينية المركزى قد استقبل أربعة مصابين بينهم ثلاثة أطفال أشقاء من قرية الملكيين البحرية، بحروق بالدرجتين الثانية والثالثة، انفجرت فيهم أسطوانة البوتاجاز وقت أذان المغرب الجمعة الماضي.

وكان اللواء مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد بتلقى مركز شرطة الحسينية بلاغا بنشوب حريق داخل منزل بقرية الملكيين البحرية التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف والمطافئ لإخماد الحريق، ونقل المصابين إلى المستشفى.

انفجار اسطوانة بتوجاز بالشرقية مستشفى الحسينية المركزى

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