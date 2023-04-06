وفاة طفلة متأثرة بإصابتها فى انفجار أسطوانة بوتاجاز بالشرقية

لفظت الطفلة علياء مسلم من مصابي حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز بالشرقية أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها داخل مستشفى الحسينية المركزى.

وكان مستشفى الحسينية المركزى قد استقبل أربعة مصابين بينهم ثلاثة أطفال أشقاء من قرية الملكيين البحرية، بحروق بالدرجتين الثانية والثالثة، انفجرت فيهم أسطوانة البوتاجاز وقت أذان المغرب الجمعة الماضي.

وكان اللواء مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد بتلقى مركز شرطة الحسينية بلاغا بنشوب حريق داخل منزل بقرية الملكيين البحرية التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف والمطافئ لإخماد الحريق، ونقل المصابين إلى المستشفى.