حملات تموينية مكثفة على مخابز دسوق بكفر الشيخ

أكد اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ، تكثيف الرقابة على المخابز ، وذلك في إطار جهود المحافظة بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق وتوفير الدعم الكامل للمواطن وذلك لضبط الأسواق وإحكام السيطرة على الأسعار ومحاربة الغش التجاري.

وأضاف رئيس دسوق ، أنه أيضا يتم التأكد من صحة وسلامة السلع المعروضة أمام المواطنين من حيث الجودة والصلاحية وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين، إذ تم ضبط العديد من مخالفات في معايير الجودة و الوزن و انعدام النظافة والاشتراطات الصحية والقانونية، واسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر عن نقص وزن - نظافة - غير مطابق للمواصفات.

كما شنت مجالس المدن بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة، حملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن بالمحافظات.

فيما أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.