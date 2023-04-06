الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اتحاد المهن الطبية يطلق «رسائل» لتذكرة أصحاب المعاشات بتحديث بياناتهم

اتحاد المهن الطبية
اتحاد المهن الطبية

أعلن الدكتور يوسف حمزة، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، عن إطلاق الاتحاد لخدمة جديدة للأعضاء بالمعاشات، يتم من خلالها إرسال رسائل على أرقام هواتفهم الشخصية لإخطارهم بموعد صرف المعاشات، وموعد تحديث بياناتهم لضمان استمرارية الصرف، موضحا أن الخدمة ستبدأ مع الدفعة الحالية من المعاشات المقرر لها الإثنين 17 أبريل 2023.

وأوضح حمزة أن مجلس الاتحاد كان قد قرر صرف دفعة معاشات "مايو" لأعضاء نقابات "الأطباء، الصيادلة، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين"، قبل موعدها بشهر بمناسبة عيد الفطر، بقيمة 3 آلاف جنيه لكل مستحق.

وشهدت أعداد المستفيدين من المعاشات زيادة كبيرة خلال الفترة من 2019 وحتى عامي 2021، و2022، حيث بلغ عدد المستحقين للمعاش 68 ألف عضو في أول صرفية عام 2019، وارتفعت الأعداد إلى 105 آلاف مستفيد فى نهاية عام 2021 بزيادة قدرها 54% وبلغ عدد المستفيدين في آخر صرفية عن العام الحالى 2022 حوالي 112 ألف مستفيد، وصرف اتحاد نقابات المهن الطبية، مبلغ مليار و250 مليون جنيه لحوالى 112 ألفا و 368 عضواً من أعضاء النقابات المهنية الأربع المستحقين للمعاش وأسرهم خلال عام 2022.

كان قد أخطر اتحاد المهن الطبية، النقابات الطبية الأربعة "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، بمواعيد صرف معاشات الأعضاء المستحقين خلال عام 2023، ومن المقرر أن يتم صرف دفعة أغسطس خلال أيام 8 و9 و10 /8/2023، ودفعة نوفمبر سوف يتم صرفهـا خـلال أيام 7 و8 و9 /11/2023.

اتحاد المهن الطبية خدمة رسائل أصحاب المعاشات تحديث بيانات صرف المعاشات

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