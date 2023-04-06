الخميس 06 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: المسجد الأقصى خط أحمر وملك للمسلمين لأداء شعائرهم

من اللقاء
من اللقاء

قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن جلسة مجلس الأمن التي ستعُقد، اليوم ، ستناقش ما حدث في المسجد الأقصى من اعتداء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين. 

وأكد مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي للمجموعة العربية لدى الأمم المتحدة، في نيويورك، أن المسجد الأقصى خط أحمر، وتشكل مساحته الكلية 144 دونما حقا مطلقا وخالصا وصافيا ووحيدا للمسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية، ولا يحق لأي طرف آخر مشاركتنا في المسجد الأقصى، وهو مفتوح للزوار، فيما أن العبادة خالصة للمسلمين فقط.

- طلب عقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن لإدانة ما حدث

وأضاف "منصور"، أنه بناءً على طلب فلسطيني أردني، تقدمت الإمارات العربية المتحدة بطلب عقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن لإدانة ما حدث، وضمان عدم تكراره، واحترام القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والوضع القانوني والتاريخي في المسجد الأقصى، ودور المملكة الأردنية الهاشمية في هذا الشأن.

وقال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، إن العدوان الآثم من الاحتلال ومستوطنيه يهدف إلى فرض التقسيم الزماني والمكاني على الأقصى، وهو ما لن يتم بفضل جهود أهلنا في القدس، مؤكدا وجوب مساندتهم ودعمهم، وعلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن تحمل مسؤولياتهم. 

وأشار مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة إلى أن المجموعة العربية، ولجنة فلسطين في الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومكونات المجتمع الدولي، عبروا عن إدانتهم للأعمال الهمجية التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوه ضد أهلنا في القدس والحرم القدسي وهم يمارسون شعائرهم الدينية.

وأشار مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، إلى أن بعثة فلسطين بعثت برسائل إلى مجلس الأمن، والأمين العام، ورئيس الجمعية العامة، في هذا الشأن، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته، مؤكدا مواصلة التحرك مع أعضاء مجلس الأمن.

وأضاف مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، تقدمنا أيضا بطلب لقاء مع رئيس مجلس الأمن "الاتحاد الروسي"، وننتظر الموعد لذلك.

فلسطين الامم المتحدة مجلس الأمن الإحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى العدوان

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