«الكندوز» بـ230 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم فى الأسواق

استقرت أسعار اللحوم، اليوم الخميس، في الأسواق ولدى الجزارين، حيث تراوح سعر كيلو للكندوز البلدي بين 230 و300 جنيه حسب القطعية، وفي بعض المنافذ بمناطق متفرقة تكون الأسعار متفاوتة، بينما تراوح سعر اللحم الضأن بين 210 و280 جنيها للكيلو حسب القطعية.

وسجل سعر كيلو كباب الحلة بين 210 و280 جنيها، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين و190 و240 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 210 و270 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الكبدة الضأن بين 210 و280 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 190 و230 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم المستوردة:

أما عن اللحوم المستوردة فقد سجل اللحم البرازيلى بين 130 و190جنيها، والكبدة المستوردة بين 110 و130 جنيها.