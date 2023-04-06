الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق بمخزن مواد غذائية فى الإسكندرية

ارشيفية
ارشيفية

قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق نشب في مخزن منتجات غذائية بمنطقة فيكتوريا، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق بمخزن منتجات غذائية في دائرة القسم، دون حدوث إصابات.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم رفقة سيارات الإسعاف وقوات من الحماية المدنية، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وأخلت العقار المتواجد فيه المخزن من السكان وقطع عنه المرافق لإخماد الحريق.

تمت السيطرة على الحريق، وبالمعاينة الأولية والفحص تبين حدوث ماس كهربائي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التحقيقات.

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