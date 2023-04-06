الخميس 06 أبريل 2023
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مصر

وزير الرى يتابع إجراءات رفع قدرات الفنيين وتعظيم الاستفادة من المعدات

اجتماع وزير الموارد
اجتماع وزير الموارد المائية والري

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة إجراءات حصر وصيانة المعدات التابعة للوزارة.

واستعرض وزير الري، خلال الاجتماع، الإجراءات الجارية لحصر كل المعدات التابعة لجهات الوزارة المختلفة وإجراءات صيانة هذه المعدات لتعظيم الاستفادة منها في تنفيذ الأعمال التي تخدم منظومة الموارد المائية بالشكل الأمثل.

وصرح الدكتور سويلم بأنه حريص على متابعة حالة المعدات التابعة للوزارة وإجراءات صيانتها ورفع كفاءتها للقيام بوظيفتها الأساسية بالمساهمة في مشروعات الوزارة المختلفة.

- تحديد العجز في أعداد الفنيين وسائقي المعدات

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وأشار وزير الموارد المائية والري إلى أهمية تحديد الاحتياجات المطلوبة لصيانة المعدات وقطع الغيار المطلوبة، وتحديد العجز في أعداد الفنيين وسائقي المعدات بمختلف المحافظات، والاعتماد على التدريب التحويلى لسد العجز فى الفنيين والسائقين.

كما وجه الدكتور سويلم، خلال الاجتماع، بدراسة سُبل تعظيم الاستفادة من هذه المعدات والتوظيف الجيد لها، ورفع قدرات وتدريب الفنيين بالوزارة على استخدام هذه المعدات لزيادة قدرة أجهزة الوزارة على تنفيذ الأعمال ذاتيًا بقدر الإمكان، مع دراسة نقل المعدات بين الجهات المختلفة طبقًا لحاجة العمل بكل جهة.

جدير بالذكر أنه قد سبق إنشاء تطبيق بمعرفة مهندسى الوزارة لحصر بيانات المعدات ومتابعة أعمال صيانتها بجهات الوزارة المختلفة، حيث وجه الدكتور سويلم بالاستمرار في تحديث هذا التطبيق وإمداده بالبيانات اللازمة بما يسمح بتفعيل هذه المنظومة والاستفادة منها على الوجه الأمثل.

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