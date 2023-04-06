الخميس 06 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط سلع تموينية قبل بيعها في السوق السوداء بالفيوم

ضبط سلع تموينية قبل
ضبط سلع تموينية قبل الاتجار بها في السوق السوداء بالفيوم

شنت إدارة تموين سنورس في الفيوم بالتعاون مع الوحدة المحلية تموينية مكبرة على منافذ توزيع السلع التموينية.

وتمكنت الحملة من ضبط سلع تموينية (سكر ومكرونة) بمبلغ 6381 جنيهاً، وضبط 140 كجم دقيق بلدي مدعم بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء قام بتجميعها تاجر تمويني بقرية منشأة بني عتمان.

وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق ومنافذ توزيع السلع التموينية.

ضبط سلع تموينية السوق السوداء الفيوم حملة تموينية

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