الخميس 06 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قادة 11 دولة فى أمريكا اللاتينية يعلنون عن خطة للتعاون لمكافحة التضخم

التضخم
التضخم

أعلن قادة 11 دولة في أمريكا اللاتينية عن خطة للتعاون فيما بينها لمكافحة التضخم، وذلك في أعقاب اجتماع افتراضي دعا إليه الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الذي دعا إلى قمة يومي 6 و7 مايو في منتجع كانكون المكسيكي للتوسع في مناقشة الخطة.

وقال لوبيز أوبرادور، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية: "إن الهدف من الخطة تأمين "المواد الغذائية والمنتجات الأساسية بأسعار أفضل" لعامة الناس من خلال إجراءات مثل إزالة الرسوم الجمركية وغيرها من العوائق التجارية".

واضاف أن الأولوية لخفض "تكلفة هذه المنتجات بالنسبة للفئات الأشد فقراً وضعفاً"، وفقاً لبيان صدر بعد الاجتماع الذي ضم قادة الأرجنتين وبيليز وبوليفيا وتشيلي وكولومبيا وكوبا وهندوراس وفنزويلا وسانت فنسنت وجزر جرينادين.

رئيس بوليفيا السابق: الولايات المتحدة تدبر انقلابات فى دول أمريكا اللاتينية

واتهم رئيس بوليفيا السابق إيفو موراليس، الولايات المتحدة بـ"تدبير انقلابات" في أمريكا اللاتينية، معتبرا أن واشنطن بدأت "تفقد هيمنتها" في المنطقة.

وقال موراليس في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية إن "السياسات الأمريكية تفشل، وعندما تتدهور الإمبراطورية  تلجأ إلى العنف، وعندما تفقد الهيمنة تلجأ إلى السلاح والرصاص".

واتهم موراليس الولايات المتحدة بأنها تقف وراء "الانقلاب القضائي ضد (نائبة الرئيس الأرجنتينية) كريستينا كيرشنر في الشهر الماضي، ولاحقا الانقلاب من قبل الكونغرس في بيرو، ومحاولة الانقلاب في البرازيل بأسلوب دونالد ترامب".

وأشار الرئيس البوليفي السابق بذلك إلى الحكم القضائي بحق كريستينا كيرشنر بالسجن ست سنوات بتهم الفساد، وعزل الكونجرس البيروفي للرئيس بيدرو كاستيليو بعد محاولته حل الكونغرس، والأحداث الأخيرة في البرازيل، حيث اقتحم أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو مقرات الرئاسة والكونغرس والمحكمة العليا احتجاجا على فوز منافسه اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في الانتخابات.

يذكر أن إيفو موراليس تنحى عن منصبه تحت ضغط العسكريين في نوفمبر عام 2019، على خلفية الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية.

11 دولة قادة 11 دولة اميركا اللاتينية خطة للتعاون مكافحة التضخم التضخم

الأكثر قراءة

وفاة شاب فى انفجار لعبة بازوكا فى جسده بالوادى الجديد

سعر الدولار والريال السعودى اليوم الخميس 6-4-2023 فى مصر

خلال ساعات.. «البترول» تعلن عن مزايدة عالمية لأغنى مناطق للذهب فى مصر

أذكار الصباح اليوم الخميس 6-4-2023 اليوم الخامس عشر من رمضان

سعر الذهب اليوم الخميس 6-4-2023 فى مصر

حالة الطقس اليوم الخميس  6-4-2023 ودرجات الحرارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الحلقة الأجمل والأجرأ للشيخ خالد الجندى..!

ماجد حبته

تجربتنا التنموية.. والبنك الإفريقى للتنمية

محمد المعتصم

الكبير جدًا

أمل زيادة

توفيق الدقن.. الشرير الظريف

محمد العسيري

أيوه.. إحنا كتير

د. القس صفوت البياضى

حكم من أقوال سليمان الحكيم

جلال حمام

السوشيال ميديا.. القاتل الخفى

وائل لطفي

دراما رمضان و«السوشيال ميديا»

صور

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

رمضان فى شوارع المحروسة

أهلى طرابلس يختتم تدريباته استعدادًا للقاء طلائع الجيش

محطة تل أبيب

المزيد

تداعيات اقتحام الأقصى.. انتفاضة عربية ضد انتهاكات الاحتلال

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم المسجد الأقصى للمرة الثانية

الإمارات تدين اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى