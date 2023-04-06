الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

انطلاق فعاليات الليلة الثامنة من برنامج «هل هلالك».. اليوم

افيش برنامج هل هلالك
افيش برنامج هل هلالك

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، تنطلق فعاليات الليلة الثامنة من برنامج هل هلالك بنسخته السابعة، الذي ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، مساء اليوم الخميس، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

يشارك البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، بمجموعة من أشهر استعراضات الفرقة القومية للفنون الشعبية برئاسة المخرج هاني النابلسي، إلى جانب عدد من الفقرات المميزة للسيرك القومي برئاسة الفنان وليد طه.

وتقدم الفرقة القومية للفنون الشعبية استعراضاتها مع السيرك القومي أيام ١٥ و١٧ رمضان الموافق ٦و٨ أبريل، وتقدم القومية للفنون حفلة يوم ١٨ رمضان الموافق ٩ أبريل مع فرقة رتيبة الحفني لذوي الاحتياجات الخاصة.

ويستهل برنامج "هل هلالك" بداية من اليوم الأول وحتى نهايته، بمشاركة من البيت الفني للمسرح، لرائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوي، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، بالإضافة إلى ورش فنية بركن الطفل تحت إشراف الفنانة سها كحيل، وذلك في إطار اهتمام القطاع بالطفل وتنمية قدراته.

يشار إلى أن برنامج "هل هلالك ٧" يقام في الثامنة والنصف مساء يوميًا، في الفترة من ٨ رمضان حتى ٢٢ رمضان الموافق ٣٠ مارس وحتى ١٣ أبريل، ومفتوح مجانًا للجمهور كخدمة فنية وثقافية للمواطن المصري.

برنامج هل هلالك
برنامج هل هلالك
برنامج هل هلالك
برنامج هل هلالك
برنامج هل هلالك هل هلالك الإنتاج الثقافي مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون الهناجر البيت الفني للفنون الشعبية

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