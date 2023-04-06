على لطفى: الفوز على المحلة يقرب الأهلى خطوة للتتويج ببطولة الدورى

أكد علي لطفي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أهمية الفوز الذي تحقق على غزل المحلة اليوم، مشددًا على أنها مباراة بثلاث نقاط مهمة وتقرب الأهلي خطوة جديدة نحو لقب الدوري.

وعن مشاركته اليوم قال علي لطفي: «كل اللاعبين جاهزون في أي وقت والجميع يعمل بروح الفريق الواحد».

واستكمل: «محمد الشناوي وكل حراس المرمى بالفريق يدعمون من يشارك لأنه يلعب باسم الأهلي وهذا يحدث دائمًا.. وأشكرهم على الدعم قبل لقاء اليوم».

وعن الدعم الجماهيري للاعبين قال علي لطفي: «جمهور الأهلي هو اللاعب رقم واحد ونتمنى استمرار الجمهور بنفس الحضور والتواجد كما شهدنا في مباراة الهلال.. وأشكر جماهير الأهلي على المؤازرة الدائمة وهذا ما عهدناه منهم».

وعن مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر قال علي لطفي: «لدينا إصرار كبير على الفوز بكأس مصر وإهدائه لجماهير الأهلي ونتمنى التوفيق وتقديم أفضل ما لدينا».