تحت رعاية قرينة الرئيس.. الشباب والرياضة تختتم فعاليات برنامج «ريحانة»

تحت رعاية قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي اختتمت الإدارة المركزية لتنمية النشء، الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، بوزارة الشباب والرياضة فعاليات البرنامج القيادي لتدريب الفتيات "ريحانة" ، بدار الهيئة الهندسية بالقاهرة.

شهد ختام البرنامج تنفيذ لقاءً حوارياً بين الفتيات المشاركات وجيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة، وإيمان عثمان مدير عام الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، تناولوا فيه الهدف من البرنامج وكيفية صقل مهارات الفتيات بالشكل الذي يمكنهن من التعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، و إعلاء قيمة القيادة النسوية في بناء المجتمع، من خلال توعية الفتيات بكل حقوقهن.

كما التقت المشاركات مع عدد من الأساتذة المتخصصين على مدار أيام الملتقى في ورش العمل واللقاءات الحوارية المفتوحة لمناقشة بعض الموضوعات ومنها: أهمية ريادة الأعمال والتعرف على كافة حقوقهن، وحضور عدد من المؤسسات منها: مستشفى بهية، لتوعية الفتيات ومحاربة بعض العادات والتقاليد الصحية الخاطئة وكيفية اعتماد أساليب التغذية السليمة والحقوق القانونية للفتيات والتدريب على أساليب الإتيكيت، كما تم تقديم بطاقات صحية للفتيات المشاركات.

بالإضافة الى حضور الفتيات المشاركات بعدد من نماذج المرأة الرائدة في مختلف المجالات كمثال مشرف ومنهن النائبة البرلمانية ولاء عبدالله الفتاح، كما قامت المشاركات بعدة أنشطة رياضية وترويحية على هامش الملتقي بالملاعب والصالات الرياضية، بمشاركة عدد من المدربين المتخصصين.

يشارك فى البرنامج 200 فتاة من 27 محافظة في المرحلة العمرية من 13 - 17 سنة ، وتم اختيارهم من خلال المقابلات الشخصية بعد إطلاق لينك التسجيل على صفحة وزارة الشباب والرياضة.

الشباب والرياضة تختتم فعاليات برنامج �ريحانة�

الشباب والرياضة تختتم فعاليات برنامج �ريحانة�